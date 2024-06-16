Японский лидер отрасли микросхем Rapidus в рамках сотрудничества с американским стартапом Tenstorrent планирует создать высокотехнологичные чипы для ИИ следующего поколения.





Источник изображения: Brian Kostiuk / Unsplash

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Японская компания Rapidus, производитель микросхем и лидер отрасли, отправит 200 инженеров на стажировку в американский стартап Tenstorrent, специализирующийся на проектировании чипов для искусственного интеллекта. Об этом сообщило информагентство Nikkei.

Стажировка инженеров организована Центром передовых полупроводниковых технологий (LSTC) и исследовательским подразделением Rapidus. Первые инженеры отправятся в командировку уже в этом году, а за пять лет планируется провести стажировки всего для 200 специалистов.

Эта инициатива призвана возродить полупроводниковую промышленность Японии, которая ранее лидировала в производстве микросхем, но в последние два десятилетия потеряла более 60% инженерных кадров в этой сфере. При поддержке государства LSTC стремится переломить негативную тенденцию и вернуть стране передовые позиции в производстве микросхем.

На стажировку будут отправляться в основном аспиранты и разработчики чипов из частных компаний в возрасте от 30 до 40 лет. Продолжительность командировки в Tenstorrent составит от одного года до двух лет. По возвращении в Японию специалисты смогут трудоустроиться в таких отраслях, как телекоммуникации, автопром, а также в научно-исследовательских институтах.

На реализацию программы стажировок государство выделит миллиарды иен в виде субсидий, которые пойдут на предотъездное обучение инженеров и покрытие расходов на их проживание за рубежом. Для справки, один миллиард иен эквивалентен примерно 6,4 миллиона долларов США.

Напомним, что Центр передовых полупроводниковых технологий был учреждён в 2022 году совместными усилиями компании Rapidus и правительства Японии. В LSTC входят Токийский университет и другие национальные вузы, а также исследовательские институты.

Компания Rapidus, основанная в 2022 году при господдержке, планирует к 2027 году наладить массовое производство 2-нм чипов. Это позволит ей войти в число мировых лидеров отрасли наряду с таким гигантами, как тайваньская TSMC. Однако без практического опыта работы с клиентами внутри страны перспективы роста Rapidus ограничены.

В рамках партнёрства Rapidus и Tenstorrent они намерены создать специализированные чипы для ИИ, которые будут более энергоэффективными по сравнению с графическими процессорами от американской Nvidia - нынешнего лидера в сфере искусственного интеллекта.