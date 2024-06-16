ЕС обвинил Китай в несправедливых субсидиях электромобильной отрасли и ввёл импортные пошлины.

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Европейская комиссия недавно объявила о введении предварительных импортных пошлин на китайские электромобили, обвинив Китай в «несправедливом» использовании государственных субсидий. Это решение, которое вступит в силу в июле и будет окончательно утверждено к концу года, создаст дополнительные торговые барьеры для крупнейших китайских производителей электромобилей, стремящихся расширить своё присутствие на европейском рынке.

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Компании попали под удар с разной «степенью тяжести». Государственный автогигант SAIC Motor получил самую высокую ставку в 38,1%, в то время как поддерживаемая Уорреном Баффетом компания BYD отделалась минимальным тарифом в 17,4%. Для сравнения, Geely Automotive Holdings грозит 20-процентная надбавка. Это помимо существующей 10-процентной пошлины ЕС на китайские электромобили.

Несмотря на дополнительное давление, аналитики полагают, что BYD сохранит конкурентоспособность благодаря значительному преимуществу в издержках. По словам Юджина Сяо из Macquarie Capital, компания сможет прибыльно экспортировать автомобили даже при 35-процентном тарифе. В отличие от госкомпаний, BYD находится в частной собственности и поддерживается инвестфондом Беркшир Хатауэй. Кроме того, BYD активно налаживает партнёрские связи с европейскими компаниями — от продажи аккумуляторов Tesla до планов по открытию завода в Венгрии. Это, вероятно, повлияло на решение ЕС установить для BYD один из самых низких тарифов.

Тем временем SAIC, крупнейший экспортёр легковых автомобилей из Китая, оказался в сложном положении. За последние три года компания получила почти 1,7 млрд долларов государственных субсидий, что, по данным ЕС, даёт ей несправедливое преимущество. Хотя SAIC и назвала обвинения необоснованными, 38-процентный тариф способен нанести серьёзный ущерб её европейскому бизнесу, который в прошлом году экспортировал более 250 тыс. автомобилей.

Помимо непосредственного влияния на прибыль, повышенные пошлины могут ускорить локализацию китайских производителей в ЕС. По словам Сяо, по мере прояснения ситуации с тарифами китайские компании получат стимул наращивать производство в «дружественных» странах вроде Венгрии. Уже сейчас BYD планирует открыть завод в Венгрии, а другие производители находятся на стадии заключения партнёрства с европейскими компаниями.

Несмотря на дополнительные пошлины, китайские электромобили, скорее всего, сохранят ценовое преимущество перед европейскими аналогами. По оценкам ЕС, даже с новыми тарифами цены на китайские модели будут на уровне европейских, но при лучших технических характеристиках. А значит, спрос на них вряд ли сильно пострадает.

В ответ на решение ЕС Китай пообещал «принять все необходимые меры» для защиты своих производителей. Хотя точный характер «возмездия» пока неясен, оно может больнее всего ударить по Германии с её сильной автопромышленностью. При этом Китай заинтересован в сохранении конструктивных отношений с Европой, так что вряд ли пойдёт на полномасштабную торговую войну.