Vivo показала новую модель смартфона среднего ценового сегмента Y28 4G. Этот гаджет отличается привлекательным дизайном, производительным железом и рядом интересных особенностей.

Источник изображений: GSMArena.com

Внешний вид смартфона явно вдохновлен флагманскими моделями Apple iPhone 15. Как и у iPhone, корпус Y28 4G имеет плоские грани и квадратный блок камер. Однако рамки вокруг дисплея здесь чуть шире. Сам экран диагональю 6,68 дюйма выполнен по ЖК-технологии с разрешением HD+ и 1608 х 720 пикселей. При этом частота обновления составляет 90 Гц, а максимальная яркость 1000 нит.

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Фронтальная камера на 8 Мп размещена в небольшом вырезе по центру. А вот основная камера примечательна модулем на 50 Мп с широкоугольным объективом (f/1.8). Ему помогает 2-мегапиксельный датчик глубины для портретной съёмки. Также присутствует светодиодная вспышка и оригинальное «динамическое кольцо» с подсветкой вокруг блока камер, которая реагирует на музыку или уведомления.

Весьма внушительной получилась батарея емкостью аж 6000 мА·ч. Подзарядка осуществляется через USB-C с мощностью 44 Вт. А вот разъем для наушников традиционный — 3,5 мм. В основе железа лежит 8-ядерный чипсет MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти, слот для карт microSD, боковой сканер отпечатков и поддержка двух SIM-карт.

Корпус смартфона выполнен из пластика, имеет толщину 8,1 мм и вес 199 г. При этом Y28 4G соответствует стандарту защиты IP64, то есть устойчив к пыли и брызгам.

Пока смартфон анонсирован только для рынка Сингапура по цене 269 сингапурских долларов, что эквивалентно примерно 186 евро. Планы по международным продажам пока не раскрываются.