Несколько прототипов невыпущенной флагманской платы EVGA были проданы китайским энтузиастом за «круглую» сумму, несмотря на ряд недостатков.

Источник изображения: techpowerup.com

Компания EVGA, известный производитель комплектующих для ПК, разработала материнскую плату на базе чипсета AMD X670E для энтузиастов платформы Socket AM5. Однако эта плата так и не появилась на массовом рынке, хотя изначально планировалось выпустить её под брендом Classified – линейкой продуктов EVGA для оверклокеров и любителей максимальной производительности.

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Прототипы этой платы, получившей название X670E Classified, продавались на аукционе китайского энтузиаста аппаратного обеспечения Цзячэна Лю. Всего у него было четыре таких образца, каждый из которых ушёл с молотка по цене около 1300 долларов.

Источник изображения: techpowerup.com

X670E Classified построена на базе форм-фактора E-ATX, как и большинство материнских плат линейки Classified от EVGA. Она включает в себя мощный процессор питания (VRM), а также ряд функций, удобных для оверклокеров. Среди них – расположенные сверху слоты памяти DDR5, боковой ввод-вывод (включая разъёмы питания) и компактная компоновка, которая не будет мешать громоздким системам охлаждения.

Однако у этих прототипных образцов есть один существенный недостаток – они пустые, без радиаторов для VRM и набора микросхем, не говоря уже о радиаторах для двух слотов NVMe M.2 Gen 5. Также на плате отсутствует разъем PCIe x16 Gen 5 для видеокарты.

Источник изображения: techpowerup.com

Другая проблема заключается в том, что эти платы не поддерживаются компанией EVGA и поставляются только с первоначальной прошивкой BIOS. Она обеспечивает совместимость с процессорами Ryzen 7000 на ядре «Zen 4», но не будущими CPU Ryzen 9000 на «Zen 5». Кроме того, маловероятно, что платы поддерживают серию Ryzen 7000X3D с 3D V-Cache. Это, по всей видимости, и стало причиной того, что прототипы не были проданы дороже 1300 долларов за штуку.

Тем не менее, опытные пользователи всё ещё могут найти способ модифицировать BIOS и прошить последнюю версию AGESA от AMD для расширения совместимости. Так что потенциал у этих невыпущенных плат ещё есть.