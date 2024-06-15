Мета (заблокирована в РФ) отложила выпуск чат-бота Meta AI для европейцев на неопределённый срок после запрета регуляторов использовать сообщения пользователей для обучения ИИ.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / Unsplash

Компания Meta, владеющая Facebook, Instagram (заблокированы в РФ) и WhatsApp, вынуждена отложить запуск своего чат-бота Meta AI на территории Европейского Союза. Такое решение было принято после давления со стороны европейских регуляторов, потребовавших приостановить планы компании по обучению больших языковых моделей (LLM) на данных пользователей.

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Ещё 27 февраля Meta анонсировала намерение начать обучение собственной LLM с использованием сообщений пользователей в соцсетях компании. Однако уже через неделю планы были отложены на неопределённый срок из-за позиции Ирландской комиссии по защите данных, выступившей категорически против такого способа обучения ИИ.

«Это шаг назад для европейских инноваций, конкуренции в сфере ИИ и дальнейшее замедление в предоставлении преимуществ технологий людям в Европе, — заявили в Meta. — Без доступа к локальным данным мы сможем предложить пользователям лишь устаревшие продукты. Это означает, что сейчас мы просто не имеем возможности запустить Meta AI в Европе».

Представитель Meta подтвердил, что компания всё ещё намерена представить ИИ в Европе, но отказался назвать какие-либо конкретные сроки. Напомним, на конец 2023 года у Facebook в европейском регионе насчитывалось 308 млн активных пользователей в день, что являлось бы очень хорошей базой для обучения нейросетей.

Meta активно инвестирует в разработку передовых технологий ИИ, чтобы не отстать от других ИТ-лидеров вроде Google, Microsoft и OpenAI. В апреле компания анонсировала свою новейшую LLM (большая языковая модель) — Llama 3, а также запустила чат-бот Meta AI для пользователей в США.

Давление регуляторов лишает Meta сотен миллионов потенциальных «учителей» для своего ИИ в Европе. Сама компания заявляет, что без доступа к данным европейцев не сможет создать качественную модель для региона. Пока неизвестно, удастся ли Meta договориться с надзорными органами и когда её чат-бот станет доступен в ЕС.