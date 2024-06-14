Компания Microsoft добавила в свой популярный графический редактор Paint, входящий в комплект всех версий Windows с 1985 года, новую функцию на основе искусственного интеллекта Cocreator.

Источник изображения: Microsoft

Cocreator использует текстовые подсказки пользователя в сочетании с его набросками на холсте Paint для генерации улучшенных изображений в режиме реального времени для мгновенного отображения результатов работы нейросети при создании рисунков. Помимо этого, доступен выбор между различными художественными стилями: цифровое искусство, акварель, масляные краски и другие.

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Однако воспользоваться этой новой функцией смогут далеко не все владельцы ПК с Windows. Для этого требуется наличие нейропроцессора (NPU) производительностью минимум 40 тераопераций в секунду. То есть по сути речь идет об одном из недавно анонсированных компьютеров Snapdragon X с Windows Copilot+ стоимостью от 1099 долларов.

Как заявляет Microsoft, Cocreator генерирует картинки локально, используя возможности NPU. Поэтому не нужно подключение к интернету или облачным сервисам. Нет также ограничений на количество создаваемых изображений.

Вместе с тем компания по соображениям безопасности требует входа в учётную запись Майкрософт и наличия интернет-соединения при работе с Cocreator. Согласно заявлению о конфиденциальности, для фильтрации контента на предмет вредоносности или оскорбительности используются онлайн-сервисы Azure. Кроме того, Microsoft собирает идентификаторы пользователей и устройств, а также запросы пользователей якобы для предотвращения злоупотреблений. При этом сами изображения не хранятся, утверждает компания.

Итак, невзирая на обещание полной творческой свободы в использовании Cocreator, Microsoft оставляет за собой право пристально следить за действиями пользователей. Это вызывает обоснованные опасения в плане конфиденциальности, особенно на фоне недавних изменений в Windows 11, которые фактически блокируют возможность использования ОС без учётной записи корпорации.

Вероятно, компания делает это, дабы не допустить создания незаконного контента. Однако хранение подобной информации несёт риск утечек личных данных в случае взлома. Любые пользовательские запросы могут быть использованы во вред их авторам. Из-за этих опасений реакция сообщества на нововведение была неоднозначной. В результате Microsoft сделала Cocreator опциональным и усилила меры безопасности.