В AMD подтвердили, что флагманские процессоры Ryzen 9000 уступят в играх Ryzen 7000X3D с дополнительным 3D V-Cache.

Источник изображения: AMD

Новые процессоры AMD Ryzen 9000 с архитектурой Zen 5 поступают в продажу. Эти чипы обещают прирост производительности на 35% по сравнению с предыдущим поколением Zen 4. Однако у них меньший кэш, чем у существующих процессоров серии Ryzen 7000X3D, оснащенных технологией 3D V-Cache от AMD.

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Возник вопрос, стоит ли владельцам 7000X3D обновляться до Ryzen 9000? Представитель AMD Дон Волигроски прояснил ситуацию в интервью изданию Tom's Hardware. Он подтвердил, что в играх преимущество по-прежнему на стороне 7000X3D. По его словам, Ryzen 9000 быстрее конкурирующих решений Intel, но всё же они уступают линейке 7000X3D.

Источник изображения: Tom's Hardware

При этом Волигроски отметил, что разрыв в производительности между этими семействами процессоров оказался меньше ожидаемого. Кроме того, в некоторых играх преимущество может быть на стороне Ryzen 9000 за счет более высокого IPC и пропускной способности кэш-памяти. Так что в целом 7000X3D сохраняют лидерство в игровой производительности, но уже не с таким большим отрывом от флагманов нового поколения.

И действительно, тесты показывают почти двукратное увеличение пропускной способности кэш-памяти L1 и L2 у Zen 5 по сравнению с Zen 4. Это вносит заметный вклад в общий прирост производительности архитектуры. Кроме того, инженерные образцы Ryzen 9000 демонстрируют разгон до 5,7 ГГц на всех ядрах. А у топовой модели Ryzen 5 9600X заявлен одноядерный разгон аж до 6 ГГц при 65-ваттном TDP.

Источник изображения: Tom's Hardware

Несмотря на то, что лидерство в играх пока остается за процессорами Ryzen 7000 X3D, новое семейство Ryzen 9000 с архитектурой Zen 5 выглядит очень многообещающе. Особенно в плане общей производительности и энергоэффективности.