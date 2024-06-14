США усиливают давление на Китай в вопросе о статусе Тибета. Законопроект принят для противодействия притязаниям Китая на Тибет и поддержки возобновления диалога между Далай-ламой и Пекином.

Источник изображения: Wikipedia

Конгресс США единогласно принял законопроект о политике в отношении Тибета, который ставит под сомнение претензии Китая на контроль этого региона. Законопроект был одобрен обеими палатами Конгресса - Сенатом и Палатой представителей.

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Этот двухпартийный законопроект направлен на противодействие утверждениям Китая о том, что Тибет исторически был частью Китая. В законопроекте говорится, что Тибет включает не только Тибетский автономный район, как определяет его Китай, но и части соседних провинций Ганьсу, Цинхай, Сычуань и Юньнань, где проживает значительное тибетское население.

Источник изображения: Wikipedia

Кроме того, законопроект призывает администрацию Байдена оказывать давление на Китай с целью возобновления переговоров между Пекином и Далай-ламой. Последние переговоры между сторонами состоялись в 2010 году. Авторы законопроекта сенатор-демократ Джефф Меркли и конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявили, что закон должен продемонстрировать Китаю решимость США в вопросе о неприемлемости нынешнего статус-кво в Тибете.

Пекин же утверждает, что Тибет находился под контролем Китая более 700 лет, и отвергает притязания тибетских активистов на самоуправление региона. Со своей стороны, Далай-лама заявляет, что не добивается полной независимости Тибета, но не признаёт и исторические претензии Китая. Он планирует посетить США в этом месяце для лечения колена. Президент Байден пока не встречался с Далай-ламой с момента своего вступления в должность.

Новый закон США ставит под сомнение позицию Китая в отношении Тибета и призывает к возобновлению диалога между Пекином и тибетским руководством в изгнании. Реакция Китая на этот закон пока не последовала.