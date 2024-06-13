По заявлению Infinity Power, ядерные батареи нового поколения могут работать более 100 лет без подзарядки.

Источник изображения: Infinity Power

Калифорнийская компания Infinity Power заявила о прорыве в разработке высокоэффективных и долговечных ядерных батарей. Эти батареи используют уникальный метод электрохимического преобразования энергии, выделяемой при распаде радиоактивных изотопов, сообщает издание WNN.

реклама

По словам разработчиков, общая эффективность новых батарей превышает 60%. Это значительно выше, чем у существующих радиоизотопных источников энергии, КПД которых обычно не превышает 10%.

Ключевым нововведением является использование электрохимических ячеек для прямого преобразования энергии распада в электричество. Ранее для этой цели применялись полупроводниковые преобразователи, обладающие более низкой эффективностью. Благодаря высокому КПД, новые батареи могут вырабатывать значительную мощность в течение десятилетий, используя лишь небольшое количество радиоактивного материала. Компания утверждает, что ее «крошечное устройство в виде небольшой монеты может обеспечивать мощность в десятки милливатт на протяжении более 100 лет».

Еще одним преимуществом технологии является её масштабируемость. За счёт увеличения размеров батареи и количества используемого радиоактивного материала можно получать электричество в диапазоне от нановатт до киловатт и более, что открывает широкие перспективы применения в самых разных областях.

Потенциальные сферы использования включают медицинские имплантаты, глубоководные зонды, космические аппараты, системы энергоснабжения труднодоступных районов и многое другое. А масштабируемость и возможности массового производства должны обеспечить быстрое признание технологии на рынке, полагают в Infinity Power.

Разработка велась при поддержке Минобороны США на протяжении нескольких лет. Теперь компания планирует запустить ядерные батареи в коммерческое производство.