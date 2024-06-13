Компания анонсировала ряд усовершенствований своих производственных технологий, нацеленных на привлечение компаний, разрабатывающих чипы для искусственного интеллекта.

Источник изображения: Samsung Electronics



По сообщению Bloomberg, несмотря на лидирующие позиции Samsung на рынке чипов памяти, компания пока отстает от Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) в сегменте производства чипов по индивидуальному заказу. На ежегодном Foundry Forum в штаб-квартире Samsung в Сан-Хосе представители компании озвучили планы по наращиванию присутствия на рынке заказных чипов и поделились видением эры искусственного интеллекта.

По данным TrendForce, доля Samsung на рынке производства чипов снизилась до 11% в первом квартале этого года по сравнению с 11,3% предыдущего квартала. В то же время доля TSMC выросла с 61,2% до 61,7%.

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Растущий спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта укрепляет финансовое положение Samsung и открывает новые возможности для получения заказов аутсорсингового производства чипов. Однако компании предстоит доказать, что её продукция достаточно инновационная и надёжная, чтобы привлечь крупных клиентов вроде Nvidia, которой необходимы мощные AI-ускорители. Кроме того, Samsung сталкивается с растущей конкуренцией со стороны Intel, которая также нацелена на получение заказов от бывших конкурентов.

Отмечается, что уменьшение размеров транзисторов является ключом к созданию более производительных и функциональных электронных компонентов, и это чрезвычайно важно для получения заказов на производство процессоров для искусственного интеллекта, где требуются самые мощные чипы на рынке. Для увеличения производительности Samsung будет использовать в новом 2-нм техпроцессе технологию обратной подачи питания, при которой шины энергоснабжения размещаются на обратной стороне кремниевой подложки. По заявлению компании, это позволит значительно увеличить плотность размещения транзисторов при одновременном снижении падения напряжения по сравнению с 1-м поколением 2-нм техпроцесса.

Кроме того, способность Samsung предлагать в одном пакете логику, память и усовершенствованные системы в корпусе поможет компании быстрее получать заказы на производство полупроводников для AI-чипов.

На мероприятии в среду Samsung дала прогноз, что к 2028 году список её клиентов в сфере искусственного интеллекта вырастет в 5 раз, а выручка в 9 раз по сравнению с текущими показателями. Также был представлен ряд перспективных производственных технологий и прототипов чипов для искусственного интеллекта.

В числе анонсов также оказался 3-нм техпроцесс с использованием универсальных затворов (GAA). Массовое производство чипов по этой технологии должно начаться во второй половине 2024 года, а в будущем планируется переход на 2-нм GAA техпроцесс. Подготовка к выпуску 1,4-нм чипов идёт по графику для запуска серийного производства в 2027 году.