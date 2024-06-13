Регулирование технологий ИИ и сильные местные бренды осложняют запуск Apple новых функций искусственного интеллекта в iPhone на китайском рынке смартфонов.

Источник изображения: Apple

На ежегодной Всемирной конференции разработчиков WWDC Apple анонсировала долгожданные новые функции искусственного интеллекта для своих устройств, включая интеллектуальную генерацию текста и редактирование изображений. Однако эксперты сомневаются, что эти инновации помогут компании увеличить продажи iPhone в Китае — втором по величине рынке смартфонов в мире.

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Дело в том, что Китай жёстко регулирует генеративный ИИ. Согласно правилам, введенным в прошлом году, китайские фирмы должны регистрировать подобные сервисы и получать разрешения от властей перед публичным запуском. Американские компании, такие как OpenAI, Google и Amazon, пока официально не могут предоставлять свои продукты с генеративным ИИ в Китае.

Хотя сообщается, что Apple ведет переговоры с китайской поисковой системой Baidu о возможном партнёрстве, пока неясно, сможет ли компания полноценно интегрировать технологии от OpenAI и других западных стартапов в свои продукты для китайского рынка.

Источник изображения: Apple

Эксперты отмечают, что объявление Apple о функциях ИИ запоздало по сравнению с конкурентами на рынке Android. К примеру, Samsung уже интегрировала возможности ИИ в свой флагманский смартфон Galaxy S24, что помогло нарастить продажи. Хотя доля Samsung на китайском рынке мала, Apple столкнётся с ещё большими трудностями из-за строгого регулирования.

Аналитики прогнозируют, что в краткосрочной перспективе новые функции ИИ не окажут существенного влияния на продажи iPhone в Китае. Во-первых, не факт, что эти функции вообще будут там доступны. Во-вторых, рынок смартфонов в Китае испытывает стагнацию, а у Apple уйдёт время на то, чтобы пройти необходимые регуляторные процедуры для запуска сервисов ИИ.