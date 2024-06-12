Компания приняла радикальное решение по Copilot Pro, прекращая поддержку ключевой функции Custom GPT Builder.

Источник изображения: Microsoft

Компания Microsoft объявила о том, что с 10 июля прекратит поддерживать одну из ключевых функций своего сервиса искусственного интеллекта Copilot Pro — Custom GPT Builder. Этот инструмент позволял пользователям настраивать модели Copilot под свой индивидуальный стиль письма и работы.

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Решение об отказе от Custom GPT Builder было принято после волны критики в адрес корпорации из-за анонса еще одной спорной функции Copilot+ с автоматическим сохранением скриншотов рабочего стола на локальном устройстве. Эта функция вызвала опасения у пользователей в плане конфиденциальности данных. В итоге Microsoft пообещала сделать ее опциональной.

Отказ от поддержки Custom GPT Builder, по всей видимости, стал еще одной уступкой общественному мнению. Корпорация заявила, что хочет "сосредоточиться на коммерческих и корпоративных сценариях использования технологий GPT". После 10 июля пользователи Copilot Pro больше не смогут настраивать работу нейросети под свой индивидуальный стиль. Все собранные ранее персональные данные для обучения Custom GPT Builder будут удалены.

Это решение ставит под вопрос ценность подписки Copilot Pro по цене 20 долларов в месяц после удаления одной из ключевых функций. Среди оставшихся преимуществ обозначена возможность использования Copilot в приложениях Word, Excel и др., 100 ежедневных запросов к ИИ вместо 15 в бесплатной версии и приоритетный доступ к GPT-4 Turbo.

Пока неясно, приведет ли отказ от Custom GPT Builder к массовой отмене платных подписок на Copilot Pro. Возможно, Microsoft придется пересмотреть ценовую политику, чтобы сохранить привлекательность своего сервиса для пользователей.