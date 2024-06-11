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Gorovic
Apple и OpenAI объявили о партнёрстве - ChatGPT появится на iPhone, Pad и macOS
Благодаря стратегическому партнёрству с OpenAI, возможности голосового помощника Siri значительно расширятся.

                                                                 Источник изображения: Apple

Apple анонсировала на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC) стратегическое партнерство с ведущей компанией в области искусственного интеллекта OpenAI. В рамках соглашения ChatGPT будет интегрирован в экосистему продуктов и сервисов Apple, включая голосового помощника Siri, операционные системы iOS, iPadOS и macOS, а также ряд популярных приложений, таких как Notes, Messages и Mail.

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Глава OpenAI Сэм Альтман подтвердил это известие в своем Twitter, отметив, что пользователям определённо понравится интеграция. По его словам, ChatGPT станет доступен на устройствах Apple уже в конце 2024 года вместе с выходом обновлений ПО. При этом использование чат-бота будет абсолютно бесплатным и не потребует регистрации,  что является важным моментом с точки зрения конфиденциальности, на которой настаивает Apple.

                                                               Источник изображения: Apple

Согласно заявлению топ-менеджера Apple, ChatGPT будет глубоко интегрирован в системные iOS-приложения для работы с текстом. Это позволит существенно расширить их функциональность за счет возможностей ИИ. Для подписчиков же платной версии ChatGPT+ будет доступна еще более продвинутая интеграция с дополнительными приложениями экосистемы Apple.

Помимо OpenAI, ранее Apple вела переговоры с Microsoft и Google о возможном внедрении их ИИ-технологий. Однако в итоге компания остановила свой выбор на сотрудничестве именно с OpenAI и ее флагманским чат-ботом ChatGPT, который работает на базе передовой нейросетевой архитектуры GPT-4. Как отмечают эксперты, решающую роль сыграл анонс скорого обновления ChatGPT до версии на основе GPT-4, которая значительно расширит его возможности.

Помимо альянса с OpenAI, Apple анонсировала и собственные разработки в сфере ИИ в рамках инициативы Apple Intelligence. Как подчеркнул гендиректор Apple Тим Кук в своем выступлении, компания намерена стать лидером в области этичного и ответственного использования технологий искусственного интеллекта.

#apple #chatgpt #openai #siri
Источник: 3dnews.ru
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WWDC 2024: в системе iPadOS 18 появится поддержка Apple Intelligence
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