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Gorovic
В Китае запустили аналог Sora - нейросеть Kling AI, которая генерирует видео по тексту
Модель Kling AI, находящаяся на стадии тестирования, может превращать текстовые подсказки в видеоклипы продолжительностью до 2 минут с разрешением 1080p.

                                                       Источник изображений: kling.kuaishou.com

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Китайское приложение для коротких видео Kuaishou запустило новый сервис под названием Kling AI, который позволяет преобразовывать текст в видео. Эта функция аналогична недавно представленному сервису Sora от компании OpenAI. 

Согласно сообщению оператора приложения Kuaishou Technology, модель Kling AI находится пока на стадии тестирования. Она способна обрабатывать текст и создавать на его основе видеоролики в 1080p разрешении продолжительностью до 2 минут. Поддерживаются различные соотношения сторон. 

Kling AI умеет интерпретировать текстовые подсказки для формирования видео, имитирующего реальный мир. Также на основе текстовых инструкций модель способна создавать творческие видеосцены.

В числе продемонстрированных возможностей Kling AI — видеоролик с белым котом, едущим на машине по оживленным городским улицам на фоне небоскребов и пешеходов. Ещё один ролик показывает китайского мальчика в очках, поедающего чизбургер в ресторане быстрого питания. Также продемонстрирован ребёнок, катающийся на велосипеде в саду на фоне смены времён года.

                                                 Источник изображений: kling.kuaishou.com

Kuaishou стала одной из многих китайских IT-компаний, которые в последнее время активно разрабатывают собственные аналоги популярного сервиса Sora от OpenAI. В апреле стартап Shengshu Technology совместно с Университетом Цинхуа анонсировал похожий инструмент под названием Vidu. Также сообщается, что один из ведущих китайских стартапов в сфере генеративного ИИ Zhipu AI планирует выпустить свой аналог Sora до конца 2024 года.

Новая функция Kling AI — это уже не первая разработка Kuaishou в сфере ИИ. Ранее компания представила собственную модель языка KwaiYii и инструмент Kolors для генерации изображений на основе текстовых подсказок. В мае была запущена функция AI Dancer в приложениях Kuaishou и Kwaiying, которая позволяет создавать танцевальные видео с персонажами на основе неподвижных фотографий. В ближайшее время обещают запустить конвертацию изображений в видео с использованием модели Kling.

Интересно, что технический руководитель проектов Kuaishou Фу Жуйджи недавно покинул компанию ради запуска собственного стартапа в сфере ИИ. Это произошло на фоне настоящего бума AI-стартапов в Китае в 2023 году.

Тем временем китайский гигант Tencent заявил о серьёзном прогрессе в разработке собственной модели ЛЛМ Hunyuan. По словам президента компании, Tencent активно совершенствует свои ИИ-модели для генерации изображений и видео.

#китай #искусственный интеллект #sora #kling
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