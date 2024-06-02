Пользователи смарт-часов Samsung могут потерять доступ к сервисам. Из-за отказа от поддержки ОС Tizen, владельцы старых моделей часов лишатся обновлений и новых приложений.

Источник изображения: 9to5google.com

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Компания Samsung приняла решение о полном отказе от собственной операционной системы Tizen, которая использовалась в смарт-часах бренда. Решение обусловлено переходом на платформу Wear OS от Google в новых моделях часов.

Согласно внутреннему меморандуму Samsung, о содержании которого стало известно благодаря утечке в Reddit, поддержка и разработка ОС Tizen будет постепенно свернута в течение следующих двух лет. Полный отказ от платформы запланирован на конец 2025 года.

Последней моделью смарт-часов Samsung, работающей на ОС Tizen, стали часы Galaxy Watch 3, выпущенные в августе 2020 года. Все последующие модели, начиная с Galaxy Watch 4, оснащаются ОС Wear OS, разработанной Google совместно с Samsung на базе платформ Tizen и Wear OS.

Согласно опубликованному графику, 30 сентября 2024 года магазин приложений Galaxy Store прекратит продажу любого платного контента, предназначенного для часов на Tizen, будь то приложения, циферблаты, виджеты или другие элементы.

А вот уже через год, в сентябре 2025 года планируется полное закрытие доступа к Galaxy Store для пользователей ОС Tizen. Фактически это означает прекращение поддержки всех моделей смарт-часов Samsung, включая Gear S, Gear 2, Gear 3, Galaxy Watch и Galaxy Watch Active 1 и 2.

Кроме того, как следует из меморандума, после мая 2025 года Samsung отключит "основные сервисы", связанные с часами на Tizen, за исключением самого магазина приложений. Речь идет о различных облачных сервисах, синхронизации и резервном копировании данных.

Таким образом, через три года владельцы смарт-часов Samsung с ОС Tizen фактически лишатся доступа к обновлениям ПО, новым приложениям и сервисам. Устройства продолжат функционировать в базовом режиме, однако их возможности будут сильно ограничены.

Причины такого решения Samsung пока не разглашаются. Вероятно, компания решила сосредоточить усилия на развитии и продвижении ОС Wear OS от Google, предустановленной на всех новых моделях смарт-часов бренда с недавнего времени.