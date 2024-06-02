Алгоритм искусственного интеллекта G-Assist от Nvidia помогает геймерам разобраться в сложных играх и максимально оптимизировать настройки своего ПК.

Источник изображения: Nvidia

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Компания Nvidia представила инновационный проект «Project G-Assist» на крупнейшей азиатской выставке потребительской электроники Computex 2024. Это локальный искусственный ИИ-помощник, который интегрируется непосредственно в игры и приложения на ПК для оказания поддержки игрокам в режиме реального времени.

По заявлению Nvidia, G-Assist способен анализировать происходящее на экране, понимать контекст игрового процесса и даже язык жестов геймера. На основе этих данных ИИ генерирует персонализированные рекомендации в виде текста или аудио подсказок, и всё это для повышения эффективности геймплея.

Например, G-Assist может предложить оптимальную тактику для победы над сложным боссом с учетом текущего снаряжения и навыков игрока. Или проанализировать ошибки после неудачного PvP матча и дать советы по улучшению игры. Также ИИ поможет разобраться в сложных головоломках, подскажет как создать нужный предмет или где его добыть.

По сути, Project G-Assist работает как виртуальный тренер или опытный напарник, который всегда под рукой. При этом благодаря обработке визуальных данных с экрана и пониманию контекста, он генерирует именно те подсказки, которые актуальны для конкретного игрока в данный момент времени.

Чтобы продемонстрировать возможности своего ИИ-помощника, Nvidia организовала интеграцию G-Assist в популярную игру ARK: Survival Ascended от Studio Wildcard. ИИ успешно ответил на множество вопросов об объектах, существах, локациях, квестах и даже истории вселенной ARK. Причем ответы формировались в реальном времени с учетом текущего прогресса и действий конкретного игрока в игре.

Помимо геймплейных подсказок, Project G-Assist может выполнять тонкую оптимизацию игрового ПК. Например, анализировать текущие показатели производительности и при необходимости корректировать настройки графики для достижения заданного количества кадров в секунду. ИИ даже способен провести безопасный разгон компонентов системы для повышения FPS. Более того, G-Assist умеет интеллектуально регулировать энергопотребление в зависимости от потребностей конкретного игрового процесса.





По заявлению Nvidia, подобные ИИ-помощники радикально изменят игровой опыт на ПК. С их помощью даже новички смогут быстро разобраться в сложных игровых механиках. А опытные геймеры получат дополнительные возможности для прохождения контента на высшем уровне. Эксперты отмечают огромный потенциал G-Assist и называют проект вехой в развитии индустрии компьютерных игр.