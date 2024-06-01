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Gorovic
Российский ИИ-сектор наращивает вычислительные мощности вопреки санкциям
Ведущие российские разработчики искусственного интеллекта создают собственные нейросетевые модели, наращивая мощности, несмотря на сложности с импортом технологий.

Источник изображения: Kandinsky.

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Несмотря на сложности, связанные с уходом западных IT-компаний из России, отечественные разработчики в сфере искусственного интеллекта пока успешно адаптируются к новым условиям, передаёт «Коммерсант».

Как отмечают эксперты, российским технологическим компаниям до сих пор удается закупать необходимое для работы над проектами в области машинного обучения оборудование, в частности видеокарты Nvidia, которые активно используются для создания высокопроизводительных вычислительных кластеров.

В то же время идея переноса части вычислительных задач на пользовательские устройства в России пока не находит поддержки. Более перспективным считается системное развитие собственной инфраструктуры для нужд ИИ, включая строительство специализированных дата-центров в северных регионах страны, где возможно эффективное охлаждение оборудования за счет низких температур.

Параллельно с развитием инфраструктуры российские AI-компании активизировали работу по коммерциализации своих разработок. Так, «Яндекс» и Сбербанк интегрировали большие языковые модели в свои продукты и открыли к ним доступ сторонним организациям. Аналогичные решения на основе собственных нейросетей представили Mail.ru Group и МТС. 

Создание и использование подобных моделей требует колоссальных вычислительных мощностей. По словам представителя «Яндекса», стоимость работы их языковой модели Yandex GPT в расчете на одного пользователя примерно в 7 раз выше по сравнению с традиционными технологиями. 

Для выполнения задач в области ИИ критически важную роль играют графические ускорители или видеокарты, которые изначально использовались только в компьютерной графике. Однако с 2006 года компания Nvidia адаптировала свои устройства для применения в общих вычислениях, что оказалось крайне полезно для нейросетей. В настоящее время на долю серверных видеокарт Nvidia приходится 97% всего мирового рынка.

В России спрос на подобные решения тоже растет. Например, в Mail.ru Group отмечают увеличение числа высокопроизводительных вычислительных кластеров с графическими ускорителями примерно в 1,5 раза быстрее по сравнению с обычными серверами. Это связано как с ростом объемов данных, так и с потребностью в более быстрых сетях и емких хранилищах. 

В перспективе некоторые эксперты прогнозируют появление в России специализированных дата-центров, ориентированных конкретно на задачи ИИ и размещенных в северных регионах. Их энергоснабжение может осуществляться от электростанций на попутном нефтяном газе. Такие проекты рассматривались и ранее, но считались экономически нецелесообразными из-за плохо развитых каналов связи. Однако теперь, с развитием технологий, они могут получить вторую жизнь.

#россия #искусственный интелект #россия 2024
Источник: kommersant.ru
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