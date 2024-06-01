Платформа распустила Консультативный совет по безопасности, в задачи которого входила модерация контента и комментариев.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin / unsplash.com

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Руководство стриминговой платформы Twitch приняло неожиданное решение распустить действующий Консультативный совет по безопасности (Safety Advisory Council). Этот орган был сформирован в мае 2020 года с целью консультаций руководства Twitch по вопросам политики безопасности и защиты интересов уязвимых групп пользователей.

В состав совета входили независимые эксперты в области кибербезопасности, представители некоммерческих организаций и научного сообщества. Они консультировали Twitch по разработке новых правил и процедур модерации контента, по созданию инструментов защиты от травли и домогательств, а также по вопросам инклюзивности игрового сообщества.

Однако 6 мая текущего года члены совета были вызваны на внеочередное совещание, где им сообщили о прекращении их полномочий с 31 мая. Оплата их работы также прекращается. Вместо них в совет будут введены так называемые "посланники Twitch" - популярные стримеры, которые действительно "оказали положительное влияние на сообщество".

Такое резкое решение вызвало недоумение экспертов. По их мнению, замена профессиональных консультантов на лояльных стримеров свидетельствует об отказе руководства Twitch от реальной работы по обеспечению безопасности пользователей, особенно из уязвимых групп. Это может привести к росту токсичности и нетерпимости в сообществе Twitch.

Однако представители компании заявили, что такой шаг позволит привлечь "свежие и разнообразные взгляды" на проблемы безопасности. Бывшие эксперты сомневаются, что популярные стримеры обладают достаточной квалификацией в этой сфере. Также неясно, будет ли работа "посланников" оплачиваться, как это было в случае с профессиональным Консультативным советом.