Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Google столкнулся с проблемами в работе своего ИИ-поисковика
Искусственный интеллект выдает на нестандартные поисковые запросы ложные или абсурдные ответы.

                                             Источник изображения: Steve Johnson/Unsplash

реклама

Компания Google в последние дни вынуждена вручную отключать функцию генерации ответов на основе искусственного интеллекта для некоторых запросов. Причиной этому стали многочисленные жалобы пользователей на странные и потенциально опасные рекомендации, которые давал ИИ-поисковик. 

Google больше года тестировал бета-версию поискового сервиса Search Generative Experience, который генерировал краткие ответы на запросы пользователей с помощью ИИ. За это время сервис обработал более миллиарда запросов. Однако на прошлой неделе в социальных сетях появилось множество скриншотов с примерами странных и даже опасных советов от ИИ-поисковика Google. 

Среди таких советов рекомендация добавить клей в пиццу для улучшения вкуса, поесть камней в случае голода, а также использовать телефон во время зарядки в ванне. Подобные ответы вызвали шквал критики в адрес Google, и компания начала вручную отключать функцию генерации ответов на основе ИИ для определенных "проблемных" запросов.

Эта ситуация удивила многих экспертов, поскольку Google достаточное время тестировал свою технологию. Более того, руководство компании заявляло об успехах в оптимизации работы ИИ-поисковика и снижении затрат на его функционирование. Google продолжает настаивать, что в большинстве случаев их ИИ работает корректно и предоставляет пользователям "высококачественную информацию". По словам представителей компании, многие примеры с ошибочными ответами являются результатом "нестандартных запросов" или просто были сфабрикованы. Тем не менее, Google активно работает над устранением проблем и улучшением алгоритмов.

Эксперты считают, что проблема кроется в чрезмерных ожиданиях технологических компаний относительно возможностей ИИ. По их мнению, довести точность работы алгоритмов с 80% до 100% является крайне сложной задачей, поскольку для этого ИИ необходимо научиться критически оценивать достоверность информации, подобно человеку.  

#google #искусственный интеллект
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск анонсирует создание суперкомпьютера для ИИ-бота Grok
Донской ГТУ запускает лабораторию для изучения мозга с помощью искусственного интеллекта
Google будет сотрудничать с TSMC в создании процессора Tensor G5, который будет основой Pixel 10
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
7
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
10
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
5
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-5 будет работать как виртуальный мозг
6
The New York Times: Новые российские технологии позволяют эффективно глушить терминалы Starlink
+
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Жители Волчанска используют реку, чтобы перебраться на российскую территорию и спастись от ВСУ
+
Philips выпустила свой новый монитор Evnia 27M2N5500 с IPS-дисплеем 1440p и 180 Гц
3
B-2 vs B-21: Почему очередной высокобюджетный бомбардировщик Пентагона является пустой тратой денег
+
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
6
Инженер показал ПК в столешнице с RTX 4090, Core i9-13900K и 45" OLED-монитором
2
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
Microsoft запустила страницу с датой окончания поддержки Windows 10
6
Банк России отмечает увеличение активности россиян на криптовалютном рынке
+
Боррель потребовал от России объяснить исчезновение буёв на границе с Эстонией
3
GeForce RTX 5090 получит нестандартную печатную плату, что позволит избежать перегрева и поломок
3
MacOS 15 полностью изменит системные настройки Mac
1
ASML задумалась о создании литографических сканеров со сверхвысокой числовой апертурой
+
Новая солнечная панель Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel получила пылевлагозащищенную конструкцию
+

Популярные статьи

Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
72
"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
2
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
23
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
24
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
24
Скотт Риттер: Призывы США оказать поддержку атакам Украины на Россию могут привести к ядерной войне
8
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
4
Запад хочет использовать активы РФ для выдачи кредита Украине в размере $50 миллиардов
19
Мое мнение о Senua's Saga: Hellblade 2 (Eurogamer)
2

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
07:10
Спасибо за контент!
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
Дмитрий
07:00
Недавно стример жаловался что у него PoE например вылетает. заходит логинится вылетает. переустановил винду не помогло. у него 2080 и 13700к🤣 ну и что? это я этих багов тыщу наберу по ютубам лазит...
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
oleg 24
06:42
всей планетой руководят. бизнес, биржи, торговля, политика, территории, война это все спектакль. Все по методичке. Весь мир театр. А вот кто управляет. Масоны или рептилойды или вирусы, грибки или мат...
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Alina Semenova
06:40
Это хорошо, что не беспокоят и это правильно. А остальных людей? Не надо думать настолько и где Зеленский слаб: такое чувство, что забирают территории, ну и, пускай, забирают. Главное, посильнее закре...
Зеленский заявил, что его «не сильно беспокоят» комментарии Путина о его нелегитимности
Alina Semenova
06:35
Мастдай есть мастдай. Самая ламповая его природа пришлась на XP. Хотите продолжения - откажитесь от Android
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
wsrtuwr6uw6
06:32
Буржуйские танки перебросили - заманивают наших парней 10ю лямами? Новая тактика всу!))
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
glavhyilo
06:31
обезжирили,выбили сало с кабана
Шольц: Помощь Украине от Германии достигла предела возможностей
Tarment
06:20
Вот видос в 1440P https://youtu.be/pgBqK4dwDFQ https://youtu.be/UU4cAihd3o4 https://youtu.be/3nGaSlkp9ps 6600 вообще скорее всего вылетать и фризить усиленно будет в 2K, из за нехватки памяти
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Tarment
06:20
Гораздо лучше амд говна, которое будет вылетать и глючить, и у которого нет ничего кроме говняного ФСР, который есть везде, включил фср,и что за говняное мыло, смотри даже Сенуа лицо скривила какое мы...
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
wsrtuwr6uw6
06:12
Видюхи в покое почти не жрут. Аpu чисто для мультимедий... хотя чтобы не покупать хлам из статьи - пожалуй пойдет!)) По мне - редко играющему геймеру, не обязательно покупать гавно накиданное автором ...
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем