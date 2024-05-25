Пекин завершил двухдневные военные учения у берегов Тайваня после инаугурационной речи новоизбранного президента Лай Цзинь-те (Lai Ching-te) республики.

Источник изображения: cnbc.com

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Пекин объявил об окончании учений "Объединенный меч-2024А" в пятницу вечером после двух дней имитации атак бомбардировщиками и отработки абордажа кораблей вблизи Тайваня. Учения начались в четверг, через три дня после вступления в должность Лай Цзинь-те, которого Китай называет "сепаратистом".

По словам Пекина, учения стали "наказанием" за речь Лай Цзинь-те в понедельник, в которой он заявил, что Тайвань и материковый Китай "не подчинены друг другу". Это высказывание Китай расценил как провозглашение независимости Тайваня.

В пятницу минобороны Тайваня сообщило об обнаружении 62 китайских военных самолетов и 27 кораблей вблизи острова, 46 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, которая ранее была неофициальной границей между сторонами.

Среди самолетов - истребители Су-30, бомбардировщики H-6, способные нести ядерное оружие. Они пролетали не только через Тайваньский пролив, но и через пролив Баши между Тайванем и Филиппинами.

Тайвань резко осудил действия Китая, назвав их "провокацией международного порядка". Однако некоторые местные эксперты считают, что на этот раз Китай лишь "поднял шум, а не ставки". Тем не менее, Пекин не собирается смягчать риторику в отношении нового тайваньского лидера и его сторонников, пригрозив "решительно подавить все сепаратистские заговоры".

Известно, что в последние годы Китай регулярно проводит военные учения возле Тайваня, стремясь запугать остров. Однако нынешние учения, похоже, напрямую связаны с реакцией на инаугурационную речь Лай Цзинь-те и его курса на сохранение независимости Тайваня. Дальнейшая эскалация напряженности в Тайваньском проливе представляется вероятной.