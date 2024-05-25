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Gorovic
Американцу грозит 26 обвинений и штраф до $6 млн за дипфек Байдена
Мужчине предъявлены десятки уголовных обвинений за организацию роботизированных звонков от имени Байдена с целью влияния на голосование.

                                                   Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

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Стиву Крамеру (Steve Kramer), политическому консультанту из Нью-Гэмпшира, предъявлено 26 уголовных обвинений за организацию массовой рассылки фальшивых роботизированных звонков от имени президента Байдена перед праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире в начале этого года. Целью звонков было убедить избирателей не участвовать в голосовании.

Согласно обвинительному заключению, Крамер нанял Пола Карпентера, иллюзиониста из Нового Орлеана, для создания поддельного голоса Байдена с использованием технологии "дипфейк". Карпентер создал аудиозапись всего за 20 минут, за что получил 150 долларов. Затем Крамер использовал компанию Voice Broadcasting Corp и провайдера Lingo Telecom для рассылки тысяч автоматизированных звонков избирателям штата с этой записью.  

При этом номер звонившего был подменен, а в качестве идентификатора использовался номер известного в штате политического консультанта демократов Кэти Салливан. Таким образом, у абонентов создавалось ложное впечатление, что звонок идет от имени демократов.

Теперь Крамеру предъявлены 13 уголовных обвинений в манипулировании голосованием и 13 административных обвинений в мошенничестве. Ему грозит значительный штраф от Федеральной комиссии по связи, ни много ни мало - 6 миллионов долларов. А генеральный прокурор Нью-Гэмпшира Джон Формелла заявил, что надеется, что данное дело послужит предупреждением всем, кто попытается вмешиваться в выборы при помощи технологий искусственного интеллекта. 

Сам Крамер не отрицает своей причастности к инциденту и не выражает раскаяния. Он заявил, что потратил на организацию рассылки всего 500 долларов, но взамен получил огромный общественный резонанс.

Ранее выяснилось, что кампания кандидата в конгресс демократа Дина Филлипса заплатила Крамеру 250 000 долларов за консультационные услуги. Однако представители Филлипса осудили роботизированные звонки и любые попытки манипулированием голосования.

После инцидента с фальшивыми звонками президент Байден призвал запретить технологии подражания голосу на основе искусственного интеллекта, назвав их угрозой демократии.

#сша #искусственный интеллект #выборы 2024 в сша #дипфейки
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