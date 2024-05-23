Новинка оснащена дополнительным монитором, расположенным горизонтально, который можно складывать и раскладывать.

Источник изображений: Acemagic

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Китайский производитель компьютеров Acemagic, известный своими необычными моделями ПК, анонсировал новый ноутбук X1 Dual-Screen Laptop с двумя экранами, которые открываются в горизонтальной плоскости. Это первый в мире лэптоп такой конструкции.

До сих пор на рынке существовали модели с дополнительным экраном над клавиатурой, например Asus ZenBook Duo. Однако в новинке Acemagic используется принципиально иной подход — второй дисплей крепится рядом с основным и может откидываться назад, создавая огромное пространство для работы и развлечений.

Источник изображений: Acemagic

Пока производитель не раскрывает технические характеристики устройства, но обещает подробно представить ноутбук 4 июня на крупнейшей IT-выставке Computex в Тайбее. Эксперты прогнозируют, что X1 Dual-Screen Laptop будет оснащён либо Intel Core i5, либо AMD Ryzen 5 среднего уровня производительности. Также ожидается поддержка стилуса и расширенных возможностей для мультимедиа и творческих задач.

Отметим, X1 Dual-Screen Laptop — это не первая необычная модель от Acemagic. Ранее компания выпускала мини-ПК в форме звездолёта и другие экстравагантные устройства. Вероятно, новый лэптоп тоже отличается ярким и нестандартным дизайном.