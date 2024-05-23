Мессенджер вводит виртуальную валюту Telegram Stars на фоне конфликта с правилами магазинов приложений.

Источник изображения: Rubaitul Azad/Pixabay

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Популярный мессенджер Telegram 12 июня запускает собственную виртуальную валюту под названием Telegram Stars. Это вынужденная мера, продиктованная требованиями правил магазинов мобильных приложений App Store и Google Play.

Дело в том, что ранее Telegram разрешал разработчикам ботов и мини-приложений использовать сторонние платежные системы для продажи товаров и услуг непосредственно внутри мессенджера. Однако такая практика была признана нарушающей правила App Store и Google Play. Если бы Telegram не предпринял ответных действий, под угрозой оказалось бы существование тысячи полезных ботов, так как они просто перестали бы работать в официальных версиях приложения.

Чтобы этого избежать, Telegram решил ввести собственную виртуальную валюту. Telegram Stars можно будет приобрести напрямую в App Store или Google Play, а затем использовать для оплаты покупок в ботах или в мини-приложениях. Это позволит им продолжать функционировать в официальных версиях Telegram из магазинов приложений App Store и Google Play, не нарушая правила этих площадок.

В то же время, Telegram оставляет лазейку для сторонних платежных систем. Оплата товаров и услуг напрямую, минуя Telegram Stars, по-прежнему будет возможна в версиях приложения, загруженных не из App Store и Google Play. К примеру, жители России как раз и пользуются такой возможностью для покупки подписки Telegram Premium через бота @PremiumBot.

Разработчики ботов и мини-приложений также получат выгоду от нововведения. Помимо сохранения работоспособности их сервисов, они смогут конвертировать накопленные пользователями Telegram Stars в криптовалюту TON, запущенную не так давно самим Telegram. Это открывает дополнительную возможность монетизации.

Несмотря на то, что такой шаг кажется вынужденным, введение внутренней виртуальной валюты Telegram Stars только улучшило возможности как для разработчиков, так и для самого мессенджера, при этом позволив сохранить экосистему полезных ботов и сервисов внутри Telegram.