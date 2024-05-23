После повышения США пошлин на продукцию из Китая, тайваньские фабрики чипов еле справляются с заказами.

Источник изображения: UMC

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Решение властей США ввести высокие импортные пошлины на полупроводниковые изделия из Китая привело к неожиданным последствиям для тайваньской полупроводниковой промышленности. Стремясь избежать дополнительных торговых издержек, многие зарубежные технологические компании стали переносить производство чипов на остров, обеспечив тем самым рост загрузки местных фабрик после спада из-за пандемии.

Пандемия COVID-19 привела к резкому росту спроса на полупроводниковые компоненты, поскольку люди перешли на удаленную работу и учебу, что потребовало закупки большого количества ноутбуков, планшетов и другой электроники. Многие компании, опасаясь перебоев с поставками, стали закупать чипы впрок, создавая завышенные складские запасы.

Однако к середине 2022 года ситуация начала меняться. Компании постепенно сокращали закупки, поскольку их складские запасы оказались избыточными. В результате тайваньские контрактные производители чипов второго эшелона, такие как Vanguard и PSMC, столкнулись с резким падением загрузки производственных мощностей до уровня ниже 75%.

Неожиданный поворот произошел, когда власти США приняли решение с 2023 года ввести 50% пошлину на импорт всех полупроводниковых компонентов из Китая. Эта мера должны была стимулировать производство чипов в США и уменьшить зависимость американской промышленности от поставок из Китая в условиях нарастающей конфронтации двух стран.

Решение Вашингтона вызвало ажиотаж среди американских технологических компаний, которые теперь активно переориентируют заказы на производство чипов с китайских фабрик на тайваньские. В частности, компании Cypress и Gigadevice ведут переговоры о переносе производства микросхем NOR Flash в Тайвань. Крупнейшие производители чипов США и Европы, такие как Infineon, Texas Instruments и Microchip, которые ранее размещали часть заказов в Китае, тоже активно наращивают сотрудничество с тайваньскими фабриками.

В результате тайваньские производители чипов, такие как UMC, Vanguard и PSMC, ожидают резкого роста загрузки производственных мощностей до 75-90% во второй половине этого года. Это позволит им не только выйти из кризиса, вызванного сокращением спроса после пандемии, но и существенно нарастить прибыль.

Однако есть и факторы, сдерживающие восстановление спроса на чипы. Высокая инфляция и рост процентных ставок подрывают покупательную способность населения. Кроме того, складские запасы готовой электроники, в первую очередь смартфонов и телевизоров, остаются довольно высокими после пандемического бума. Эти факторы замедляют восстановление производства и, как следствие, спроса на комплектующие.

Тем не менее, несмотря на ряд сдерживающих факторов, решение США о введении высоких импортных пошлин даст мощный импульс развитию полупроводниковой промышленности Тайваня и позволит тайваньским производителям чипов существенно нарастить бизнес в ближайшие годы.