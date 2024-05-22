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Gorovic
AMD представила бюджетную линейку CPU EPYC 4004 на архитектуре Zen 4 для бизнеса
Серверные процессоры AMD EPYC 4004 позволяют построить мощную систему для малого и среднего бизнеса по доступной цене.

                                                                    Источник изображения: AMD

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Компания AMD анонсировала новую линейку процессоров EPYC 4004 на архитектуре Zen 4, ориентированных на сегмент малого и среднего бизнеса. В отличие от других серверных CPU EPYC, эти модели используют разъем Socket AM5 и работают на обычных материнских платах для настольных ПК. Это значительно упрощает их внедрение в ИТ-инфраструктуру небольших компаний. 


Линейка EPYC 4004 включает 4 модели с количеством ядер от 4 до 16. Они поддерживают от 8 до 32 потоков одновременной обработки данных. Базовая тактовая частота варьируется от 3,7 ГГц до 4,5 ГГц, а в режиме разгона процессоры могут достигать 5,1-5,7 ГГц. Номинальное энергопотребление составляет 65-170 Вт. 


Две старшие 16-ядерные модели 4484PX и 4584PX оснащены дополнительным кэшем 3D V-Cache общим объемом 128 Мб, что повышает их производительность в различных вычислительных задачах. Остальные CPU имеют кэш L3 от 16 до 64 Мб. Все процессоры EPYC 4004 интегрируют графическое ядро RDNA 2, позволяющее использовать их в системах без дискретной видеокарты.


Новинки поддерживают до 192 Гб двухканальной памяти DDR5-5200 с ECC, до 28 линий PCI Express 5.0, а также технологии AMD RAIDXpert2 для организации RAID-массивов и шифрования TSME для защиты данных. 

По утверждению AMD, EPYC 4004 превосходят конкурирующие Intel Xeon E-2400 по количеству ядер (в 2 раза больше), производительности на ядро, базовой и максимальной частоте, пропускной способности и объему памяти. Рекомендованные цены на EPYC 4004 начинаются от $149 за 4-ядерную модель 4124P и доходят до $699 за топовые 16-ядерные CPU с 3D V-Cache. Новые процессоры уже доступны для покупки.

#amd #cpu #zen 4 #epyc 4004
Источник: anandtech.com
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