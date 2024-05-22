После 20 лет подготовки, многоразовый корабль Dream Chaser для доставки грузов на МКС, прибыл к месту старта для выполнения своей миссии.

Источник изображения: NASA

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Многоразовый грузовой космический корабль Dream Chaser прибыл на космодром во Флориде для финальной подготовки к своему первому запуску. Этот корабль, разработанный частной американской компанией Sierra Space, задумывался ещё 20 лет назад как более дешёвая и гибкая альтернатива шаттлам NASA.

Хотя изначально NASA прохладно отнеслась к этому проекту, предпочитая работать с Boeing и SpaceX, в 2016 году агентство вернулось к идее многоразового космоплана Dream Chaser и заключило многомиллиардный контракт с Sierra Space. Теперь этот корабль, по форме напоминающий мини-шаттл, готовится к своему дебютному полету на орбиту.

Запуск Dream Chaser запланирован на конец 2024 года с помощью ракеты-носителя Vulcan от компании United Launch Alliance. Перед стартом корабль пройдет заключительные испытания и получит теплозащитное покрытие.

В свой первый полет Dream Chaser доставит на МКС более 3,5 тонны полезного груза - продуктов, оборудования для научных экспериментов и других необходимых станции материалов. Груз будет размещен в одноразовом контейнере, прикреплённом к задней части корабля. После отстыковки от МКС этот контейнер, вместе с мусором со станции, сгорит в плотных слоях атмосферы.

Источник изображения: NASA

Сам же Dream Chaser сможет мягко приземлиться на обычную взлётно-посадочную полосу, используя свои крылья и двигатели, и таким образом будет готов к повторному использованию. Всего в рамках контракта с NASA он должен будет совершить не менее 7 рейсов к МКС. При этом длительность пребывания у станции будет постепенно увеличиваться с 45 до 75 суток.

Помимо доставки грузов на орбиту, Dream Chaser также сможет возвращать на Землю результаты экспериментов и другие материалы внутри своего герметичного отсека. Масса груза для спуска составляет 2,5 тонны. Правда, из-за высокого ускорения при приземлении (около 1,5 g), возвращаемые образцы и приборы придётся тщательнее упаковывать.