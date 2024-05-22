В собранных образцах марсианских пород обнаружены признаки, указывающие на возможное существование воды и даже примитивных форм жизни в далеком прошлом.

Источник изображения: NASA

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Марсоход Perseverance, исследующий Красную планету в рамках миссии NASA, взял образцы породы, которые могут пролить свет на зарождение биологической жизни на Марсе. Об этом недавно сообщил представитель NASA.

Образцы были добыты в районе Залива Лефрой в кратере Езеро. В них с помощью камеры был обнаружен гидратированный кремнезём - именно в таких отложениях на Земле ученые находят окаменелые следы микроорганизмов. Поэтому есть все основания полагать, что анализ этих марсианских пород также может привести к доказательствам существования примитивной жизни на Марсе.

Более детально исследовать образцы прямо на Марсе не представляется возможным. Предназначенный для анализа состава пород спектральный прибор марсохода SHERLOC, временно неработоспособен из-за технической неисправности. Эту проблему собираются решить в ближайшие месяцы, однако точных сроков еще не определено.

Источник изображения: NASA

Так что единственный путь узнать, содержат ли эти образцы сенсацию - это доставить их в научные лаборатории на Земле. В настоящее время марсоход уже заполнил около 70% из 38 титановых пробирок, предназначенных для сбора и хранения образцов. Процедура предусматривает взятие сразу двух образцов в каждой определенной точке. При этом один образец остаётся на хранении внутри марсохода, а второй выкладывается в специально оборудованное «хранилище» на открытом пространстве.

Запланированная на ближайшие годы миссия НАСА по возврату образцов с Марса, должна будет либо забрать контейнеры прямо из хранилища марсохода (если он к тому времени не затеряется в марсианских песках), либо использовать специальные вертолеты для подбора пробирок, оставленных на поверхности.

Сейчас Perseverance продолжает движение к сложному участку местности - внутреннему склону кратера, который когда-то, предположительно, был берегом озера. Здесь марсоход тоже планирует взять образцы отложений, чтобы максимально расширить шансы обнаружения следов микроорганизмов в них. А наличие в недавно собранных пробах гидратированного кремнезёма косвенно подтверждает гипотезу о существовании воды на Марсе. Ведь где была вода, могла зародиться и первая жизнь.

Даже если удастся найти лишь окаменелые микробы, это всё равно станет поистине эпохальным открытием, доказывающим, что Земля не уникальна по части зарождения жизни и во Вселенной существует (или когда-то существовала) еще одна ее форма. А где две - там, возможно, и больше. Но ответы на все вопросы мы сможем получить только после доставки уже собранных Perseverance уникальных образцов марсианских пород на нашу планету.