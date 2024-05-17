Культовый экшен GTA V достиг невероятной отметки в 200 миллионов проданных копий. Это абсолютный рекорд для одиночных игр.

Источник изображения: Rockstar Games

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Культовая криминальная сага Grand Theft Auto от студии Rockstar Games продолжает бить рекорды продаж. Как стало известно из финансового отчета издателя Take-Two Interactive, количество проданных по всему миру копий пятой части GTA достигло потрясающей отметки в 200 миллионов экземпляров за последний квартал финансового года. Это абсолютный рекорд для одиночных видеоигр в истории индустрии.

Вышедшая в сентябре 2013 года GTA V за эти годы успела покорить все доступные на тот момент платформы - от PlayStation 3 и Xbox 360 до нынешних PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Мультиплатформенный релиз в сочетании с культовым статусом серии и постоянным потоком нового контента от Rockstar позволили игре не только оставаться в топах продаж все эти годы, но и продолжать наращивать аудиторию. Для сравнения, предыдущий рекордсмен продаж среди одиночных проектов, Minecraft, вышел еще в 2009 году, однако сумел продать "всего" 300 миллионов копий.

Успех GTA V - это не только триумф Rockstar, но и огромная финансовая победа для издателя Take-Two. Благодаря многомиллионным продажам пятой части, общий объем реализованных копий всех игр серии GTA достиг невероятного показателя в 425 миллионов экземпляров, что является абсолютным рекордом для игровой франшизы в истории.

Однако не только GTA приносит Take-Two щедрые дивиденды. Такие хиты Take-Two как Red Dead Redemption 2, NBA 2K, Borderlands, Sid Meier’s Civilization и BioShock также регулярно обновляют свои рекорды продаж. В частности, ковбойская эпопея Red Dead Redemption 2 разошлась тиражом свыше 64 миллионов копий, а франшиза NBA 2K вплотную приблизилась к отметке в 150 миллионов.

Тем временем поклонники GTA с ожидают анонса шестой части культового экшена. Take-Two, наконец, озвучили примерные сроки релиза проекта - осень 2025 года.