Корпорация Apple разрешила публикацию эмуляторов старых игровых приставок в App Store.

Источник изображения: deltaemulatorios.com

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Недавние изменения в политике App Store от Apple позволили эмуляторам классических игровых консолей, таких как Nintendo и Sega, появиться в официальном магазине приложений для iPhone и iPad. Это произошло под давлением со стороны регуляторов, обвиняющих компанию в монополизме, однако оно имеет и положительные последствия.

В частности, миллионы пользователей получили доступ к любимым играм детства, которые вышли еще в 8- и 16-битную эпоху. Сегодня 40-летние геймеры могут снова oкунуться в атмосферу Mario, Zelda, Final Fantasy, Sonic и других культовых хитов прошлых десятилетий. А молодое поколение игроков открывает для себя истоки индустрии.

Самым популярным эмулятором за последний месяц стал Delta, позволяющий запускать игры с Game Boy, SNES и других ретро-консолей. Его скачали уже миллионы раз. По словам создателя Дельты Райли Тестута, раньше подобные приложения были доступны лишь опытным пользователям, умеющим обходить ограничения App Store. Теперь же любой может без труда установить эмулятор и играть в старые хиты.

Однако с юридической точки зрения статус эмуляторов до конца не определен. Сами приложения являются абсолютно легальными, но для их работы нужны ROM-файлы классических игр. А вот их законность под большим вопросом, так как пользователи редко покупают лицензии на старые игры для эмуляторов.

Запуск старых игр на современных гаджетах через эмуляторы позволяет не только вернуться в прошлое. Зачастую технически подкованные энтузиасты модернизируют классические тайтлы и улучшают графику, добавляют новые возможности. А это дает шанс взглянуть на легендарные игры с совершенно другой стороны.