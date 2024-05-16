Благодаря распознаванию видео, Google Lens станет интуитивным инструментом, способным отвечать на самые разные запросы, как живой советчик.





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Источник изображения: Google

Компания Google продолжает развивать свой инструмент визуального поиска Lens. Недавно было анонсировано важное нововведение - теперь пользователи смогут осуществлять поиск не только по статическим изображениям, но и по видео.

Ранее Lens умел распознавать объекты только на фотографиях. Хотя это и было полезно, но зачастую требовалось задавать дополнительные уточняющие запросы, чтобы понять, какая именно информация интересует пользователя. Видео в этом плане намного информативнее. Наведя камеру на интересующий объект, можно сразу задать устный вопрос, а сервис проанализирует запрос и даст релевантный ответ.

Разработчики приводят пример. Если сломалось что-то в автомобиле, то теперь достаточно будет снять проблемный узел на видео и спросить Lens, в чем может быть причина или как это починить. То же самое касается любых других предметов, о которых потребуется получить больше информации.

Таким образом, новая функция заметно расширяет возможности инструмента визуального поиска. Lens становится ближе к концепции "всезнающего друга", которому можно задать вопрос в устной форме и тут же получить ответ. Это очередной шаг в развитии мультимодального поиска, когда запрос формулируется с использованием разных типов данных, таких как текст, изображения, видео и даже аудио.

Для Google развитие Lens, является одним из ключевых продуктов, поскольку инструмент тесно связан с технологиями искусственного интеллекта, в которые компания инвестирует огромные средства. Цель состоит не только в том, чтобы упростить поиск информации для пользователей. Не менее важно стимулировать людей как можно чаще прибегать к поиску через сервисы Google, в том числе с помощью инструментов визуального поиска. Поэтому, похоже, в ближайшее время следует ожидать и других нововведений от Google в этом направлении.