RTX 4060 Ti MetalTop Classic от Galax использует мощный графический процессор и эффективную систему охлаждения с алюминиевым радиатором.

Компания Galax, базирующаяся в Китае и специализирующаяся на производстве комплектующих для персональных компьютеров, в частности видеокарт, представила новую модель графического ускорителя GeForce RTX 4060 Ti MetalTop Classic.

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Данная модель примечательна тем, что имеет алюминиевый кожух системы охлаждения, в то время как у подавляющего большинства современных видеокарт этот элемент традиционно выполняется из пластика. Использование металла вместо пластика позволяет улучшить теплоотвод и обеспечить более эффективное охлаждение компонентов видеокарты.

Система охлаждения RTX 4060 Ti MetalTop Classic достаточно массивная и включает в себя три 92-миллиметровых вентилятора, крупный радиатор и шесть никелированных медных тепловых трубок. Толщина карты составляет 2,5 слота расширения, что говорит о ее достаточно серьезных габаритах.

В качестве графического процессора в RTX 4060 Ti MetalTop Classic используется чип с 4352 ядрами CUDA и заявленной заводской частотой до 2565 МГц. Объем видеопамяти составляет 8 Гбайт типа GDDR6 с 128-битной шиной.

Для дополнительного питания видеокарты используется стандартный 8-контактный разъем, а заявленная производителем мощность ускорителя составляет 165 Вт, что лишь на 5 Вт превышает аналогичный показатель модели RTX 4060 Ti с 16 Гбайт памяти.

Стоит отметить, что появление относительно доступной и мощной видеокарты на архитектуре Nvidia Ada Lovelace вызвало немалый ажиотаж среди китайских геймеров и любителей персональных компьютеров, так как многие из них ждали выхода RTX 4060 Ti.

Новинка от Galax уже появилась в продаже на некоторых крупных китайских торговых интернет-площадках по цене в районе 3299 юаней (около 455 долларов США), с учетом предлагаемых скидок.