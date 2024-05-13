Компания старается одновременно не нарушать ограничения, введенные США, и сохранить бизнес в РФ, что вряд ли продлится долго.

Изображение: @Lumière Rezaie/Unsplash

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Несмотря на громкие заявления о прекращении поддержки своих продуктов в России из-за санкций, корпорация Microsoft на деле стремится сохранить свое присутствие на этом ключевом рынке.

Как стало известно изданию "Известия", компания по-прежнему позволяет российским пользователям получать последние обновления Windows и Office без использования VPN или других средств смены местоположения. Более того, Microsoft не стала блокировать доступ российских IT-компаний к облачным сервисам, хотя обещала это сделать.

Эксперты объясняют такую политику нежеланием американского гиганта терять многомиллиардные доходы с перспективного и активно растущего рынка России, который демонстрирует активное импортозамещение. "Microsoft понимает важность российского направления и ищет лазейки, чтобы остаться на этом рынке, несмотря на внешние заявления об обратном", - считает глава ассоциации "Руссофт" Владимир Макаров.

Такая ситуация ставит Microsoft перед сложным выбором еще и потому, что российские власти и ИТ-компании продолжают разрабатывать отечественные альтернативы программного обеспечения и Microsoft придется делать однозначный выбор - либо терять российский рынок либо исполнять санкции.