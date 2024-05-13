Легендарная серия Homeworld получила новую жизнь. Разработчики обещают космические сражения в гигантских звёздных системах и режим с роглайт-элементами.

Изображение: @Blackbird Interactive

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Долгожданное продолжение серии космических стратегий Homeworld выходит сегодня. Разработчики из студии Blackbird Interactive готовили эту игру несколько лет, и фанаты с нетерпением ждали возвращения в любимую вселенную.

Сюжет Homeworld 3 развивает историю кушан - вымышленной расы с планеты Кхарак, которые в прошлых частях боролись за выживание своего народа в жестоком космосе. Их родная планета страдала от засухи, и кушанам пришлось осваивать космос в поисках нового дома. По пути им противостояла агрессивная Империя Тайидан, а также пришлось столкнуться с загадочной расой Прожорливых. В третьей части, судя по трейлерам, главными антагонистами станут так называемые Эксулы, представляющие из себя высокотехнологичную фракцию неизвестного происхождения.

Геймплей Homeworld 3 остается верен традициям серии. Игроку предстоит командовать огромным космическим флотом, состоящим из десятков кораблей разных классов, а бои происходят в реальном времени в трехмерном пространстве, что позволяет применять разнообразные тактические приемы, обходить противника с флангов и использовать преимущества высоты. Каждый корабль имеет свои сильные и слабые стороны, которые нужно учитывать в бою. Также важную роль играет забота о ресурсах и логистика, так как без сырья и запчастей флот быстро придет в негодность.





Помимо одиночной кампании, игра предлагает режим War Games с роглайт-элементами. В нем предстоит противостоять волнам врагов, получая рандомные бонусы и улучшая свой флот после каждого цикла.

Графика в Homeworld 3 выглядит впечатляюще - огромные космические ландшафты, красивые эффекты и детализированные модели кораблей. Однако по словам критиков, техническое исполнение пока хромает из-за обилия багов и общее "недопиливание" игры. Но есть надежда, что к релизу разработчики устранят основные проблемы.