Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
В Великобритании запустили платформу «Inspect» для оценки безопасности ИИ
Инновационная платформа Inspect с открытым исходным кодом должна кардинально упростить оценку безопасности для компаний, использующих технологии ИИ.


реклама


Британский Институт безопасности ИИ (AISI) анонсировал запуск открытой платформы Inspect, которая должна упростить процесс тестирования и оценки безопасности технологий искусственного интеллекта. Этот инструмент будет чрезвычайно полезен компаниям и организациям по всему миру, которые активно разрабатывают или уже используют системы ИИ в промышленности, научных исследованиях и других областях.  

Inspect состоит из трех ключевых компонентов. Это обширные наборы тестовых данных для оценки различных моделей ИИ в реалистичных условиях, инструменты для проведения автоматизированного тестирования моделей ИИ и взаимодействия с ними, и модули анализа результатов, формирующие детальные метрики производительности и показатели безопасности.

Платформа позволяет оценить критически важные для практического применения ИИ характеристики, такие как базовые знания, логическое мышление и предсказуемость поведения. При этом, особенность Inspect состоит в том, что она распространяется по открытым лицензиям (включая  лицензию MIT) с полностью открытым исходным кодом. Это даст возможность сообществу разработчиков по всему миру адаптировать инструменты платформы под свои нужды и коллективно работать над её улучшением.

Как отмечает ресурс Techcrunch, запуск Inspect произошёл на фоне повышенного регуляторного внимания к проблеме надёжности систем ИИ. В частности, недавно американская программа NIST анонсировала похожий проект GenAI для тестирования безопасности технологий генеративного ИИ. А в апреле США и Британия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере стандартизации и регулирования ИИ, рамках которого планируется создание американского аналога AISI для координации усилий двух стран.

По замыслу создателей Inspect, глобальное сообщество должно использовать эту платформу не только для тестирования собственных моделей ИИ, но и для расширения возможностей самой платформы на благо всех заинтересованных сторон.

#искусственный интеллект
Источник: techcrunch.com
+
Написать комментарий (0)
Microsoft оштрафован на $242 млн за нарушение патентов для Cortana
Arm запустит собственный ИИ ускоритель в массовое производство к 2025 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
2
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
28
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
10
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
3
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Инструменты ИИ Google позволили создать карты мозга, чтобы изучать функции мозга и заболеваний
+
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
BYD расширяет присутствие в Европе, несмотря на тарифы США на китайские авто
+
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
9
Финальный босс Hades II не даёт поставить игру на паузу
+
В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
1
Xiaomi выпустила умный дверной замок Smart Door Lock с технологией сканирования подкожных вен
2
Появились рисунки с островами камер OnePlus 13 и OnePlus 13R
+
Samsung может вернуться к стратегии оснащения своих флагманов 16 ГБ ОЗУ с выходом Galaxy S25 Ultra
2
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
6
В России появится новый пеший туристический маршрут между Западной и Восточной Сибирью
+
Технологический прорыв от GWM: твердотельные аккумуляторы и рекордная скорость зарядки
2

Популярные статьи

Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
34
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
11
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
59
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
55
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
67
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
58
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
27
Мое мнение о God of War Ragnarok на PS5 (PushSquare)
1
Мое мнение о Banishers: Ghosts of New Eden на PS5 (PushSquare)
1
Мое мнение о Hades 2 на PC (Eurogamer)
+

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
09:00
минус на минус дает плюс
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Cowboy Huggies
08:59
Рублей 300 скорее всего, сейчас вообще можно автоматизировать публикацию статей через нейросеть.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Cowboy Huggies
08:57
У меня есть затычка 8600 GT всегда выручает! и можно поиграть в кучу игр!
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
VAKT
08:56
Посмотрим, будут ли у самсунга свои дятлы (dtla).
Samsung стремится обойти Intel в гонке за технологию стеклянных подложек
ЮРА ОНИЩЕНКО
08:55
Так говорили, что всë это ипсо, никакого наступления нет
Сырский заявил об обострении ситуации для ВСУ на харьковском направлении
Добрый день
08:55
Так может быть стоило написать что Интел лучше реагирует на параметры памяти?
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
Добрый день
08:53
Это в идеале. Тоже хотел это расписать, но и так пришлось коммент укорачивать - не влезал в квоту. На самом деле чуть-чуть поприжать тайминги всё-же удаётся, а иногда и сам DRAM не способен адекватно ...
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
-Юрий-
08:51
Ну-да, 200 человек вернутся из Канады работать туда, где может прилететь и в любой момент мобилизовать на передок 😄
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
Cowboy Huggies
08:50
В идеале конвертацией видео должна заниматься видеокарта, я так разгрузил целерон дс с помощью 8600GT, теперь процессор не нагружен на 100%.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Vorvort
08:48
В рабочих задачах Интел легко может потребить 350 Ватт.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем