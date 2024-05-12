MSI анонсировала RTX 4060 Ti в дизайне Monster Hunter, которая будет поставляться вместе с игровым контроллером.

Изображение: msi.com

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Компания MSI анонсировала новую линейку игровых устройств и комплектующих, выполненных в стилистике популярной серии игр Monster Hunter. Главной "фишкой" этой линейки стала видеокарта GeForce RTX 4060 Ti Gaming Slim Monster Hunter Edition.

Как сообщает ресурс VideoCardz, данная видеокарта основана на компактной двухслотовой модели Gaming Slim с тремя вентиляторами охлаждения. Однако теперь она получила особый дизайн в духе Monster Hunter с узнаваемыми мотивами игры.

RTX 4060 Ti от MSI использует мощный трехвентиляторный кулер Tri Frozr 3 с медным основанием и тепловыми трубками. Предусмотрен и бесшумный режим работы в случае, если снижении температуры вентиляторы отключаются.

Что касается производительности, видеокарта имеет базовую тактовую частоту 2535 МГц, соответствующую рекомендациям Nvidia. А с помощью ПО MSI Center, также с оригинальной темой по мотивам Monster Hunter, частоту можно разогнать до 2550 МГц. Это всего на 0.6% быстрее, но известно, что геймеров ценен каждый дополнительный кадр в секунду.

Интересной особенностью RTX 4060 Ti Gaming Slim Monster Hunter Edition станет её комплектация с игровым контроллером MSI Force GC30 в тематическом дизайне, что позволит создать полноценную игровую экосистему Monster Hunter как по внешнему виду устройств, так и по внутренним характеристикам.

В линейку Monster Hunter от MSI также вошли стилизованные корпуса ПК, мониторы, ноутбуки, материнские платы и другие комплектующие. Так что теперь фанаты Monster Hunter смогут создать полностью тематический игровой ПК.