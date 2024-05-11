Сэм Альтман подтвердил, что на следующей неделе OpenAI представит новый продукт, который "ощущается как магия", но это не поисковик.

Источник изображения: OpenAI

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На прошлой неделе информагентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что компания OpenAI якобы готовится анонсировать собственный ИИ-поисковик. По данным издания, презентация должна состояться в понедельник перед конференцией Google I/O и новый продукт будет позиционироваться как конкурент Google и стартапу Perplexity.

Однако глава OpenAI Сэм Альтман опроверг эту информацию. В социальных сетях он подтвердил, что в понедельник компания действительно анонсирует некий "магический" продукт, который произведёт фурор. Однако Альтман заверил, что речь не идёт о поисковике, а о chat-боте GPT-5 или других технологиях искусственного интеллекта.

В то же время в официальном аккаунте OpenAI появилось упоминание о скором анонсе обновлений для ChatGPT и языковой модели GPT-4. Вероятно, презентация как раз будет посвящена этим продуктам, а не загадочному поисковику.

Тем не менее, согласно также данным The Verge, OpenAI ведёт активный набор сотрудников из Google для работы над неким секретным проектом. Ранее Bloomberg и The Information предполагали, что речь может идти как раз о создании конкурента Google в сфере поисковых систем.

Так что в дальнейшем появление от OpenAI полноценного ИИ-поисковика вполне реально. Однако пока компания опровергла скорый анонс такого продукта, заявив, что в понедельник расскажет о других новинках. Без сомнения, это вызовет не меньший ажиотаж в технологических кругах.