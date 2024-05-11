Массовые позитивные обзоры Hi-Fi Rush - так игроки выражают недовольство закрытием студии.

Изображение: Steam

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Закрытие японской студии Tango Gameworks корпорацией Microsoft вызвало волну возмущения среди геймеров. Особенно их возмутило то, что последняя игра студии ритм-экшен Hi-Fi Rush, которая всем очень понравилась и получила множество положительных отзывов, наград и даже статус культовой, просто "стёрта с лица земли".

После известия о закрытии Tango 7 мая, игроки буквально забросали Hi-Fi Rush положительными отзывами в Steam - по 100-200 отзывов ежедневно на протяжении нескольких дней. В своих рецензиях геймеры благодарили разработчиков за прекрасную игру, выражали сожаление по поводу закрытия студии и протестовали против несправедливого решения руководства Microsoft.

Многие отмечали необычный игровой процесс, качественный саундтрек из лицензионных хитов и общий шарм Hi-Fi Rush. При этом геймеры опасаются, что без поддержки разработчика судьба этого проекта может быть печальной. В то же время другие игры Tango, такие как серия The Evil Within, а также Prey студии Arkane Austin также получили приток положительных отзывов, хотя и не настолько масштабный.

Бывшие сотрудники Tango в свою очередь с иронией прокомментировали недавнее заявление главы Xbox о том, что им нужны "небольшие, но наградоносные игры". По их мнению, Hi-Fi Rush как раз и была такой игрой, однако этого оказалось недостаточно для спасения студии.

Таким образом, сообщество геймеров выразило своё возмущение закрытием талантливой студии Tango Gameworks, чья последняя игра Hi-Fi Rush по праву заслужила статус культовой. Игроки надеются, что многочисленные положительные отзывы помогут сохранить наследие разработчиков и обеспечить игре долгую жизнь.