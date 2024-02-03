Акции Intel упали почти на 2% на новостях о переносе сроков реализации проекта в Огайо по производству ангстремных чипов.

Изображение: @Intel

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Intel откладывает сроки строительства своего масштабного проекта по производству чипов стоимостью 20 миллиардов долларов в Огайо из-за проблем на рынке и замедленного выделения государственных грантов США.

Как сообщила газета Wall Street Journal, первоначально планировалось, что производство чипов по данному проекту начнется уже в следующем году. Однако теперь ожидается, что строительство производственных мощностей завершится не ранее конца 2026 года. Это решение было принято на фоне снижения спроса на чипы Intel, используемые в серверах и на персональных компьютерах. В конце прошлого месяца компания дала прогноз по выручке на первый квартал ниже ожиданий рынка.

Причиной стало активное развитие технологий искусственного интеллекта, где доминируют конкуренты Intel - Nvidia и AMD. Их чипы используются в центрах обработки данных, в то время как основная продукция Intel - процессоры для серверов и ПК теряет спрос. Кроме того, Intel столкнулась с замедлением выделения обещанных правительством США грантов для строительства завода в Огайо. Изначально компания рассчитывала получить субсидии в размере до 3 млрд долларов, однако пока получила лишь небольшую часть этих средств.

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В результате акции Intel упали почти на 2% на новостях о переносе сроков реализации проекта в Огайо, аналитики полагают, что задержка может еще больше ослабить конкурентные позиции компании на рынке чипов. Тем не менее, в Intel заверяют, что намерены завершить этот проект. Представитель компании заявил, что "за последний год достигнут значительный прогресс" и что "управление масштабными проектами часто предполагает корректировку сроков".