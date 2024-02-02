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В современном мире смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Однако, по мере того как технологии продолжают влиять на нас, становится всё более очевидным, что наше отношение к этим устройствам может иногда принимать форму болезненной привязанности. Результаты недавнего опроса, проведенного "Ситилинк" и "Группой "Ренессанс страхование", указывают на то, что номофобия может стать причиной отказа от замены или ремонта неисправного смартфона.
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Около 25% владельцев смартфонов, участвовавших в опросе, объяснили свою нежелание расставаться с поврежденным устройством напряженным темпом жизни. Дополнительные 22% высказали простую боязнь пропустить нечто важное, что также становится нежеланием отдать свое устройство в ремонт. Данные результаты хорошо подчеркивают, в какой мере современные люди зависят от своих смартфонов.
Большинство респондентов (66%) отметили у себя признаки номофобии, выражающейся в нежелании расставаться с устройством даже при серьезной поломке. Они считают, что чехол всегда может закрыть повреждение, и это не является преградой для нормальной эксплуатации. Однако, как выяснилось, такая сильная привязанность к гаджетам приводит к вредным привычкам: 62% респондентов оставляют свой телефон на зарядке на всю ночь рядом с собой, 36% признались в употреблении пищи только во время просмотра видео, а еще 32% не расстаются со своими устройствами даже в ванной или туалете.
Каждый третий респондент выражает желание избавиться от зависимости от смартфона, но для 19% это оказывается сложным. Напряженный и быстрый темп жизни, страх пропустить важные моменты в семейных и рабочих чатах, а также потребность в постоянном мониторинге новостей и социальных сетей – вот основные причины, мешающие отказаться от этой зависимости.
Номофобия, или аномальная зависимость от смартфона, сегодня является серьезной проблемой, вызывающей приступы паники при недоступности телефона. Однако осознание этой проблемы можно считать первым шагом к ее преодолению. Практические действия, такие как ограничение времени использования смартфона и установка явных границ в использовании устройства в различных сценариях, могут помочь преодолеть номофобию и восстановить баланс в цифровом мире.