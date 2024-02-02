Результаты опроса указывают, что номофобия может стать причиной отказа от ремонта поврежденного смартфона.

В современном мире смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Однако, по мере того как технологии продолжают влиять на нас, становится всё более очевидным, что наше отношение к этим устройствам может иногда принимать форму болезненной привязанности. Результаты недавнего опроса, проведенного "Ситилинк" и "Группой "Ренессанс страхование", указывают на то, что номофобия может стать причиной отказа от замены или ремонта неисправного смартфона.

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Около 25% владельцев смартфонов, участвовавших в опросе, объяснили свою нежелание расставаться с поврежденным устройством напряженным темпом жизни. Дополнительные 22% высказали простую боязнь пропустить нечто важное, что также становится нежеланием отдать свое устройство в ремонт. Данные результаты хорошо подчеркивают, в какой мере современные люди зависят от своих смартфонов.

Большинство респондентов (66%) отметили у себя признаки номофобии, выражающейся в нежелании расставаться с устройством даже при серьезной поломке. Они считают, что чехол всегда может закрыть повреждение, и это не является преградой для нормальной эксплуатации. Однако, как выяснилось, такая сильная привязанность к гаджетам приводит к вредным привычкам: 62% респондентов оставляют свой телефон на зарядке на всю ночь рядом с собой, 36% признались в употреблении пищи только во время просмотра видео, а еще 32% не расстаются со своими устройствами даже в ванной или туалете.

Каждый третий респондент выражает желание избавиться от зависимости от смартфона, но для 19% это оказывается сложным. Напряженный и быстрый темп жизни, страх пропустить важные моменты в семейных и рабочих чатах, а также потребность в постоянном мониторинге новостей и социальных сетей – вот основные причины, мешающие отказаться от этой зависимости.

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Номофобия, или аномальная зависимость от смартфона, сегодня является серьезной проблемой, вызывающей приступы паники при недоступности телефона. Однако осознание этой проблемы можно считать первым шагом к ее преодолению. Практические действия, такие как ограничение времени использования смартфона и установка явных границ в использовании устройства в различных сценариях, могут помочь преодолеть номофобию и восстановить баланс в цифровом мире.