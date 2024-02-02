Устройство с запущенным видео проработало без перерыва 13 часов

Изображение: © Honor

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Китайская компания Honor провела тесты нового аккумулятора для смартфона Magic6 Pro, используя его в том числе и при минусовых температурах. При создании этого аккумулятора была использована технология кремний-углеродного анода вместо традиционного графита, что позволило увеличить продолжительность работы устройства при очень низкой температуре. Для испытаний второго поколения кремний-углеродных аккумуляторов, Magic6 Pro был запущен в стратосферу.

Компания Honor представила новую технологию для своих аккумуляторов на основе кремниевого анода. Такой анод обеспечивает десятикратное увеличение мощности в сравнении с анодом на основе графита, однако имеет свойство значительно увеличиваться в объёме - на 300%. Эта проблема решается применением кремний-углеродного анода, который позволяет компенсировать недостатки материала. Благодаря новейшему чипу Power Enhanced Chip Honor E1, аккумуляторы устройств Honor могут заряжаться с мощностью до 80 Ватт.

Также Magic6 Pro от Honor прошел интересное испытание морозом, которое провел популярный блогер PhoneBuff. Он поместил смартфон в морозильную камеру, температура в которой была минус 20 градусов, и запустил воспроизведение видео. Телефон смог проработать без перерыва 13 часов.

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Honor Magic6 Pro - новый смартфон, представленный в середине января, оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Snapdragon 8 Gen 3, 12/256 Гб памяти, тройной основной камерой на 180+50+50 Мп и аккумулятором на 5600 мА/ч. В конце января стало известно о стоимости Honor Magic V2 - складного смартфона, который считается одним из самых тонких на рынке. Предположительно он будет доступен по цене около 180 000 рублей.