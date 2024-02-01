Более 12 000 сотрудников Google были уволены ради Gemini.

В 2023 году Google пережила глобальные изменения, проведя массовые увольнения, которые обошлись компании в 2,1 миллиарда долларов. Тем не менее, даже несмотря на потерю рабочего ресурса, компания завершила год с впечатляющими финансовыми результатами.



Изображение: @Alex Dudar/unsplash.com

реклама

Более 12 000 сотрудников были уволены, что обошлось в огромные $2,1 миллиарда. Однако, согласно данным финансового отчета за IV квартал, расходы на увольнения работников продолжают расти, и только за первый месяц 2024 года достигли $700 миллионов. Эти средства были направлены на выходные пособия и другие расходы, связанные с сокращением штата, затрагивающими более тысячи сотрудников, сообщает издание The Verge.

Несмотря на сложное решение относительно увольнений, Google продолжает демонстрировать устойчивый рост по большинству ключевых направлений своего бизнеса. Выручка компании выросла на 13% в годовом исчислении, достигнув $86 миллиардов. Особенно впечатляющими оказались результаты в области рекламной деятельности и облачных вычислений, в которых компания акцентировала внимание на инвестициях в генеративный искусственный интеллект.

Генеральный директор Google, Сундар Пичаи, подчеркнул, что 2024 год будет "Эрой Gemini" для Alphabet, ссылаясь на внедрение большой языковой модели Gemini во все базовые продукты Google, что отражает стремление компании к инновациям и улучшениям в области ИИ.

Помимо этого, компания признана как третий в мире поставщик облачных услуг, увеличив выручку Google Cloud на 25,6%, что составило $9,19 миллиарда. Этот результат подтверждает, что компания продолжает конкурировать успешно с такими гигантами как AWS и Microsoft Azure.

Тем не менее, массовые увольнения привели не только к финансовым затратам на выходные пособия, но и к дополнительным расходам. Google потратила $1,8 миллиарда на закрытие офисных площадок в 2023 году. Вместе с тем, внедрение Gemini потребует продолжения программы увольнений, что, вероятно, приведет к дополнительным финансовым издержкам в будущем.

В итоге, Google, несмотря на вызовы и сложные решения, продолжает эволюционировать и развиваться в направлении инноваций и технологического прогресса, отмечая себя как ключевого игрока в индустрии информационных технологий.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



