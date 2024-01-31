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Компания Microsoft в сентябре прошлого года незаметно добавила WordPad в свой список устаревших функций в Windows. В коротком уведомлении было указано, что данное популярное приложение для работы с текстом больше не сможет получать обновления и будет полностью удалено в одном из следующих пакетов обновлений Windows. Пользователям рекомендовали использовать Microsoft Word для форматированных документов (например, файлов с расширениями .doc и .rtf) и стандартный блокнот Windows для обычных текстовых документов (файлы с расширением .txt). Следующее обновление, о котором шла речь, скорее всего означает недавний релиз предварительной версии Windows 11 (Build 26040), которая доступна только для участников программы бета-тестирования.
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Согласно заметкам к предварительной версии 26040, с этого момента приложения WordPad и «Люди» больше не будут доступны после чистой установки системы, а в следующем обновлении WordPad будет окончательно удален и его переустановка будет невозможна. WordPad теперь считается устаревшей функцией Windows. Однако многие журналисты считают, что если вызвать протестами шум, то спасти WordPad от этого конца может и получится. Примерно такая же ситуация произошла с предложением Microsoft прекратить использование MS Paint – шум, поднятый вокруг этого, был достаточным, чтобы отказаться от идеи удалить эту программу.
Кстати, голосовую помощницу Кортану также ожидает похожая участь, ей предстоит замена на Windows Copilot. Однако какая-то часть пользователей Windows, возможно, будет приветствовать эту предстоящую замену.
Отметим также, что компания активно развивает функцию искусственного интеллекта для улучшения пользовательского опыта. Например, недавно была представлена функция Voice Clarity, которая выходит за рамки устройств Surface и больше не требует специализированного нейронного процессора (NPU). Это было объявлено в блоге компании на прошлой неделе.