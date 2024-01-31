Компания Microsoft рекомендует использовать Microsoft Word вместо WordPad.



Компания Microsoft в сентябре прошлого года незаметно добавила WordPad в свой список устаревших функций в Windows. В коротком уведомлении было указано, что данное популярное приложение для работы с текстом больше не сможет получать обновления и будет полностью удалено в одном из следующих пакетов обновлений Windows. Пользователям рекомендовали использовать Microsoft Word для форматированных документов (например, файлов с расширениями .doc и .rtf) и стандартный блокнот Windows для обычных текстовых документов (файлы с расширением .txt). Следующее обновление, о котором шла речь, скорее всего означает недавний релиз предварительной версии Windows 11 (Build 26040), которая доступна только для участников программы бета-тестирования.

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Согласно заметкам к предварительной версии 26040, с этого момента приложения WordPad и «Люди» больше не будут доступны после чистой установки системы, а в следующем обновлении WordPad будет окончательно удален и его переустановка будет невозможна. WordPad теперь считается устаревшей функцией Windows. Однако многие журналисты считают, что если вызвать протестами шум, то спасти WordPad от этого конца может и получится. Примерно такая же ситуация произошла с предложением Microsoft прекратить использование MS Paint – шум, поднятый вокруг этого, был достаточным, чтобы отказаться от идеи удалить эту программу.

Кстати, голосовую помощницу Кортану также ожидает похожая участь, ей предстоит замена на Windows Copilot. Однако какая-то часть пользователей Windows, возможно, будет приветствовать эту предстоящую замену.

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Отметим также, что компания активно развивает функцию искусственного интеллекта для улучшения пользовательского опыта. Например, недавно была представлена функция Voice Clarity, которая выходит за рамки устройств Surface и больше не требует специализированного нейронного процессора (NPU). Это было объявлено в блоге компании на прошлой неделе.