Warner Bros. Games и DC запускают очередной шутер «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости».



Компания Warner Bros. Games совместно с DC анонсировали игру Suicide Squad: Kill the Justice League. Игра представляет из себя шутер с открытым миром и будет выпущена 2 февраля для платформ PlayStation 5, Xbox Series X, S и на ПК (Steam). Разработчиком является студия Rocksteady, известная по серии Batman: Arkham. Игроков ждет интересный сюжет, колоритные персонажи, а также захватывающий геймплей в одиночном или кооперативном мультиплеерном режиме для четырех игроков онлайн. Будут доступны два варианта издания: стандартное и расширенное.

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Действие Suicide Squad: Kill the Justice League происходит через пять лет после событий игры Batman: Arkham Knight. Игроки берут на себя роль супергероев из вселенной DC, которые оказываются в городе Метрополис. Главные герои - Харли Квин, Дэдшот, капитан Бумеранг, Король Акула. Они объединяются в команду, чтобы выполнить опасное задание - победить Лигу Справедливости, которую контролирует Брэйниак. Играя за этих героев, игроки столкнутся с такими противниками, как Супермен, Бэтмен, Зеленый Фонарь, Флэш и другие.

Версия Deluxe Edition игры стоимостью 99.99 долларов включает ранний доступ к игре и четыре классических костюма для персонажей, четыре наряда Лиги справедливости, три оружия Черной маски, четыре золотых оружия отряда и четыре цветных наряда. Игра предлагает огромный мегаполис с открытым миром, состоящий из различных районов с разными типами игрового процесса. У каждого персонажа есть свой набор способностей и разнообразное настраиваемое оружие. Отметим, что персонажи могут быть индивидуально настроены с помощью оружия, снаряжения и улучшения способностей.



Стандартная версия игры, стоимостью 69.99 долларов, уже доступна для предзаказа, в который будут включены четыре классических костюма персонажей. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X | S доступны как в физической, так и в цифровой форме, версия для ПК через Steam - только в цифровой форме. Версия для Epic Games Store будет доступна 5 марта только в цифровой форме.

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После выхода Suicide Squad: Kill the Justice League, игра, по обещаниям разработчиков, будет регулярно обновляться новым контентом, включая новых персонажей, миссии, снаряжение, оружие и внутриигровые события. Каждый новый сезон будет посвящен отдельному персонажу вселенной DC и будет включать альтернативные реалии под названием Elseworlds, созданные Брэйниаком. В марте 2024 года в первом сезоне появится Джокер из альтернативной вселенной с уникальными боевыми способностями и оружием, а позже, в этом году, в игре будет добавлен автономный сюжетный режим.