Планируется, что исследовательский зонд компании EnVision запустится на ракете Ariane 6.



Европейское космическое агентство одобрило план исследования Венеры, которое будет проводиться от ядра до верхних слоев атмосферы планеты. Компания EnVision будет отвечать за реализацию проекта и будет окончательно утверждена к концу 2024 года. После этого начнется разработка космической станции и научной аппаратуры и производство. Запуск миссии планируется осуществить в 2031 году с помощью мощной европейской ракеты Arian 6.

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Венера, также известная как “злой близнец Земли”, представляет собой планету со схожими характеристиками с Землей. Однако, в отличие от Земли, где условия благоприятствуют биологической жизни и существованию человека, условия на Венере намного суровее. Средняя температура на Венере, точнее на ее поверхности, составляет 464 градуса Цельсия, а атмосферное давление выше в 92 раза, чем на Земле. Ученые давно пытаются понять, что "пошло не так" на Венере, и когда это произошло.





Орбитальный зонд для Венеры под названием EnVision станет первым, кто займется изучением структуры этой планеты, начиная с ядра и заканчивая поверхностью и всей ее атмосферой. Для этого будут использоваться радары и спектрометры. Они позволят определить структуру поверхности Венеры с точностью до 10 метров, что в 10 раз превышает точность предыдущих исследований. Изучение химического состава атмосферы Венеры, ее тектонической активности и поверхности, а также следов от метеоритов и астероидов в прошлом, поможет ученым лучше понять историю этой планеты. Это важно не только для целей науки, но и для того, что чем больше мы узнаем об эволюции планет, тем больше сможем узнать об эволюции Земли в прошлом и будущем. Фактически, это вопрос выживания человечества.

Миссия EnVision уникальна своим подходом к исследованию Венеры как целостной системы, исследуя ее поверхность, внутреннее устройство и атмосферу с беспрецедентной точностью. Например, в ходе миссии EnVision планируется использовать несколько методик для обнаружения признаков вулканической активности на поверхности и в атмосфере Венеры, поясняет научный специалист миссии Энн Грете Страуме-Линднер (Anne Grete Straume-Lindner).

Это будет вторая европейская миссия по исследованию Венеры. Первая миссия, “Венера Экспресс”, проведенная в период с 2005 по 2014 год, была сосредоточена на изучении только атмосферы. Были сделаны значимые открытия, указывающие на вулканические области на поверхности планеты. Исследование атмосферы было продолжено миссией “Акацуки”, запущенной Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), которая продолжает отслеживать движение атмосферы и погодные условия на Венере.

Предыдущие миссии к Венере, такие как “Маринер” и “Пионер” NASA (1960-1970-е гг.), “Венера” и “Вега” Советского Союза (1960-1980-е гг.) и радиолокационное картографирование “Магеллан” NASA (1990-1994), помогли создать довольно четкое представление о мире без воды с вулканическими ландшафтами и интенсивной гео-активностью. Эти миссии обнаружили обширные равнины, окруженные горами, и потоки лавы. Ожидается, что инструмент EnVision VenSAR, предоставленный NASA в рамках партнерства, сможет картографировать Венеру с очень хорошим разрешением, более высоким чем “Магеллан”.

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Европейский зонд отправится к Венере не в одиночку. Примерно в это же время NASA планирует запустить исследовательские зонды DAVINCI и VERITAS к Утренней Звезде. Индия и Россия также готовятся осуществить миссии к Венере.