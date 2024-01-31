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Gorovic
MSI озвучила цены на портативную игровую консоль MSI Claw
Цена на MSI Claw зависят от конфигурации.

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Недавно представленная портативная игровая консоль MSI Claw еще не имеет официальной даты выпуска, однако уже стали известны розничные цены на различные версии устройства. Консоль позиционируется как премиальный продукт по сравнению с моделями ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go.

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MSI Claw будет оснащена процессорами Intel Core 13-го поколения - Core i5-1350H или Core i7-1550H. Ожидается, что разница в производительности между этими моделями будет меньше, чем у AMD Ryzen в игровых консолях ASUS и Lenovo. Процессор Intel Core i5 включает 14 ядер, 18 потоков, с максимальной тактовой частотой до 4,6 ГГц и 7 графическими ядрами с частотой 2,2 ГГц, сообщает VideoCardz.

Более производительный процессор Core i7 включает 16 ядер, работающих на частоте до 4.8 ГГц, 22 потока, 8 графических ядер. Производительность графического ядра младшей модели меньше старшей всего на 12.5%, в то время как базовая модель AMD Ryzen проигрывает Z1 Extreme по производительности графики на 66%.

MSI Claw разработчики оснастили 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1080 пикселей и поддержкой переменной частоты обновления в диапазоне от 48 до 120 Герц. Ранее появлялись слухи, что устройство может не получить эту поддержку, однако они не подтвердились.


Цены на MSI Claw зависят от выбранной конфигурации:

Intel Core i7 + 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ SSD: 799,99 долларов США.
Intel Core i7 + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD: 749,99 долларов США.
Intel Core i5 + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD: 699,99 долларов США.

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В сравнении, цены на конкурирующие модели ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Gо находятся в диапазоне от 600 до 700 долларов. Например, Lenovo Legion Gо можно приобрести за 649 долларов, в то время как цена на ASUS ROG Ally с AMD Ryzen начинается от 599 долларов.

#игровая консоль #msi claw
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