Цена на MSI Claw зависят от конфигурации.



Недавно представленная портативная игровая консоль MSI Claw еще не имеет официальной даты выпуска, однако уже стали известны розничные цены на различные версии устройства. Консоль позиционируется как премиальный продукт по сравнению с моделями ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go.

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MSI Claw будет оснащена процессорами Intel Core 13-го поколения - Core i5-1350H или Core i7-1550H. Ожидается, что разница в производительности между этими моделями будет меньше, чем у AMD Ryzen в игровых консолях ASUS и Lenovo. Процессор Intel Core i5 включает 14 ядер, 18 потоков, с максимальной тактовой частотой до 4,6 ГГц и 7 графическими ядрами с частотой 2,2 ГГц, сообщает VideoCardz.

Более производительный процессор Core i7 включает 16 ядер, работающих на частоте до 4.8 ГГц, 22 потока, 8 графических ядер. Производительность графического ядра младшей модели меньше старшей всего на 12.5%, в то время как базовая модель AMD Ryzen проигрывает Z1 Extreme по производительности графики на 66%.

MSI Claw разработчики оснастили 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1080 пикселей и поддержкой переменной частоты обновления в диапазоне от 48 до 120 Герц. Ранее появлялись слухи, что устройство может не получить эту поддержку, однако они не подтвердились.



Цены на MSI Claw зависят от выбранной конфигурации:

Intel Core i7 + 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ SSD: 799,99 долларов США.

Intel Core i7 + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD: 749,99 долларов США.

Intel Core i5 + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD: 699,99 долларов США.

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В сравнении, цены на конкурирующие модели ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Gо находятся в диапазоне от 600 до 700 долларов. Например, Lenovo Legion Gо можно приобрести за 649 долларов, в то время как цена на ASUS ROG Ally с AMD Ryzen начинается от 599 долларов.