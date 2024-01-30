Функция «Circle of Search» пока будет доступна только на телефонах Galaxy S24, которые продаются в Китае.



Samsung Electronics объявила о том, что в смартфонах серии Galaxy S24 будет использоваться модель искусственного интеллекта (ИИ) Ernie от Baidu для реализации новой функции телефонов «Circle of Search». Эта функция позволит пользователям искать нужную информацию в сети, используя изображения, текст и голосовые команды, сообщает издание Scmp.

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Модель Ernie была разработана Baidu, китайской технологической компанией, которая является одним из лидеров в области искусственного интеллекта. Ernie - это большая языковая модель (LLM), обученная на гигантском количестве языковых данных, за счет чего она понимает и распознает человеческий язык, а также способна выполнять многие задачи, например перевод и распознавание речи.

В телефонах Galaxy S24 модель Ernie будет использоваться для реализации функции «Circle of Search». Эта функция позволит пользователям искать информацию в Интернете, используя изображения, текст и голосовые команды. Например, пользователь может сфотографировать предмет и попросить Ernie найти информацию о нем. Или пользователь может ввести текст или произнести голосовую команду, чтобы найти информацию по определенной теме.

Функция «Circle of Search» будет доступна только на телефонах Galaxy S24, которые продаются в Китае. Это связано с тем, что модель Ernie была обучена на китайском языке. Однако Samsung планирует выпустить аналогичную функцию для телефонов Galaxy S24, которые продаются в других странах.

Интеграция модели Ernie в телефоны Galaxy S24 является еще одним примером того, как Samsung использует искусственный интеллект для улучшения своих продуктов. В прошлом году Samsung представила функцию Bixby Vision, которая позволяет пользователям искать информацию в Интернете, используя камеру телефона. Bixby Vision использует модель искусственного интеллекта, которая была разработана Samsung.

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Интеграция модели Ernie в телефоны Galaxy S24 также является признаком того, что Samsung и Baidu укрепляют свое партнерство. В прошлом году две компании объявили о том, что планируют сотрудничать в области ИИ и других передовых технологий.