Одновременно южнокорейские военные заявили, что лодка не имеет военного применения.



Северная Корея провела испытания своих новых подводных крылатых ракет (SLCM), выпустив усовершенствованную ракету второй раз за неделю, сообщает Reuters. Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями ракеты Pulhwasal-3-31, которая идентична стратегическим крылатым ракетам, запущенным на прошлой неделе в рамках модернизации системы вооружений.

реклама

Государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA и официальная газета Rodong Sinmun сообщили, что ракеты пролетели над морем у восточного побережья страны в течение 7,421 и 7,445 секунд и поразили неопределенную островную цель. Ким Чен Ын назвал испытания успешными.

Одновременно южнокорейские военные заявили, что Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет у ее побережья, но не предоставили в связи с этим каких-либо подробностей.

На прошлой неделе Пхеньян заявил, что испытал новую стратегическую крылатую ракету, оснащенную ядерной боеголовкой, но в то же время не упомянул, что она разработана для запуска с подводной лодки. На фотографиях государственных СМИ видно, как ракета взлетает в облачное небо из воды, сопровождаемая шлейфом дыма, скрывающим тип платформы, с которой она была запущена.

Крылатые ракеты Северной Кореи обычно вызывают меньше споров и не запрещены явно по резолюции Совета Безопасности ООН. Однако аналитики заявили, что крылатые ракеты средней дальности не менее опасны, чем баллистические ракеты, и представляют серьезные возможности для Северной Кореи. В прошлом году Северная Корея спустила на воду то, что она назвала своей первой боевой атомной подводной лодкой, которая, по словам аналитиков, выглядит модифицированной существующей подводной лодкой и, вероятно, предназначена для перевозки баллистических и крылатых ракет.

По мнению военных экспертов, существует скептицизм относительно реальной полезности такого судна, особенно по сравнению с более совершенными наземными ракетными системами, поскольку его дизельная двигательная установка создает шум и ограничена по дальности.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В понедельник военные Южной Кореи заявили, что, по их мнению, эта подводная лодка «не имеет военного применения» и судно, предположительно, находится на техническом обслуживании. На это корейский лидер Ким Чен Ын заявил, что страна ускорит программу строительства ядерных подводных лодок.