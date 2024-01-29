2-нм технологический процесс от TSMC привлекает огромный интерес клиентов, Apple и Intel получат большую часть поставок для своих процессоров.





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Стало известно, что компания Intel планирует использовать передовой 2-нанометровый технологический процесс от TSMC для своих новых процессоров следующего поколения Nova Lake. По информации money.udn.com, Apple также является одним из эксклюзивных клиентов TSMC и будет использовать этот процессор для своих собственных продуктов.

Технологический процесс 2 нм считается одним из самых передовых в индустрии полупроводников. Он позволяет увеличить плотность транзисторов и повысить производительность чипов, при этом снижая энергопотребление, что определенно станет важным шагом для Intel, который пытается вернуть свое лидерство в области процессоров.

К 2025 году тайваньская TSMC начнет производство первой партии 2-нм чипов, которая уже вызвала значительное волнение со стороны Apple, Intel и других компаний. У Apple есть эксклюзивное право на заказ 2-нм чипов TSMC, что позволит компании зарезервировать часть техпроцесса для своих iPhone будущего поколения. Согласно ранее опубликованным данным, дебют нового процессора может состояться в iPhone 17 Pro. Помимо Intel, компания Team Blue также может стать клиентом TSMC по 2-нм техпроцессу, так как планирует использовать 2-нм для создания своих процессоров Nova Lake.



Сотрудничество между Intel и TSMC может привести к новым инновационным продуктам и усилить конкуренцию на рынке процессоров. Ожидается, что новые процессоры Nova Lake будут иметь высокую производительность, низкое энергопотребление и будут поддерживать самые новые технологии, в том числе искусственный интеллект и алгоритм машинного обучения.

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По данным источника, Intel собирается начать производство процессоров Nova Lake на 2-нанометровом технологическом процессе в 2024 году. Это означает, что компания будет готова предложить рынку новые продукты с передовыми технологическими характеристиками уже через несколько лет.