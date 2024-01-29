Нарушения были обнаружены в ходе плановой проверки. Эти материалы вызывают потерю мышечной координации, спутанность сознания и головокружение.



Нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink была оштрафована за хранение опасных материалов без соблюдения надлежащих протоколов. Эта новость вызвала обеспокоенность по поводу мер безопасности и воздействия деятельности компании на окружающую среду.

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Согласно сообщению, опубликованному на сайте WCCFtech, было обнаружено, что Neuralink, разрабатывающая имплантируемые нейрокомпьютерные интерфейсы, хранит опасные или неправильно упакованные материалы, в том числе жидкий ксилол, на своем объекте без необходимых разрешений и мер безопасности. Нарушения были обнаружены в ходе плановой проверки, проведенной местным органом природоохранного регулирования. Эти материалы вызывают потерю мышечной координации, спутанность сознания и головокружение.

Конкретные подробности об опасных материалах, хранящихся в Neuralink, не разглашаются, но предположительно они связаны с исследованиями компании и разработкой технологии интерфейса «мозг-компьютер». Напомним, Neuralink, основанная Илоном Маском в 2016 году, стремится разработать имплантируемые интерфейсы «мозг-компьютер», которые потенциально могут произвести революцию в области нейробиологии.

Несоблюдение надлежащих протоколов хранения опасных материалов вызывает вопросы не только по поводу потенциальных рисков для окружающей среды, но и в отношении здоровья сотрудников Neuralink. По решению регулирующего органа Neuralink была оштрафована на значительную сумму в связи с произошедшим. Компания не опубликовала официального заявления по поводу инцидента, но ожидается, что будут приняты незамедлительные меры для исправления ситуации и обеспечения соблюдения всех необходимых правил.

Этот инцидент произошел в момент, когда Neuralink уже сумела привлечь значительное внимание своими амбициозными целями и технологическими достижениями. Однако данная ситуация может повлиять на репутацию компании и общественное восприятие, что потенциально повлияет на ее партнерство с инвесторами и сотрудничество с производителями.

Экологические организации и активисты призвали к большей прозрачности и ужесточению регулирования в области нейротехнологий. Они утверждают, что потенциальные риски, связанные с интерфейсами «мозг-компьютер», должны быть тщательно оценены и регламентированы, чтобы предотвратить любое неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

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Исход этого инцидента, вероятно, будет иметь более широкие последствия для всей индустрии нейротехнологий. А компании Neuralink придется восстанавливать доверие.