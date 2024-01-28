Ранее компания закупала чипы только у NVIDIA, теперь же будет приобретать ускорители и у AMD.



Илон Маск анонсировал намерение расширить источники приобретения вычислительных ускорителей для суперкомпьютеров Tesla. Ранее компания закупала чипы только у NVIDIA, теперь же готова приобретать ускорители и у AMD.

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На развитие искусственного интеллекта в 2022 году Tesla планирует потратить более миллиарда долларов. Это связано с запуском обновлённой версии системы автопилота, полагающейся на нейронные сети. Однако 500 миллионов бюджета хватит лишь на 10 тысяч ускорителей NVIDIA H100. Для поддержания технологического лидерства в сфере ИИ требуются ежегодные мультимиллиардные инвестиции.

Кроме закупок ускорителей у производителей, Tesla развивает собственный суперкомпьютер Dojo. На его создание в 2022 году выделен миллиард долларов. Dojo будет оснащён нейронными процессорами собственной разработки и позволит обеспечить независимость компании от внешних поставщиков вычислительных ресурсов. Однако проект рассчитан на долгосрочную перспективу.

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Заявление Маска о готовности закупать ускорители у AMD привело к кратковременному росту акций производителя, что подчёркивает правильность действий его компании и в целом важность конкуренции на рынке.